Baťo: O postupe Kisku rozhodli emisie a neútočenie

Keď som v kampani začínal, bili sme sa o druhé miesto s Pavlom Hrušovským, spomína Baťo

26. mar 2014 o 19:30 Michal Piško

Prerobiť niekoho vo volebnej kampani sa nedá, hovorí šéf volebného štábu Andreja Kisku RADO BAŤO.

Do tímu Andreja Kisku ste vstúpili koncom októbra. Kto viedol kampaň dovtedy?

„Radil sa s najbližšími spolupracovníkmi z Popradu, ktorí s ním sedeli roky v kancelárii, či už z Dobrého anjela, alebo z firiem ako Finančná hitparáda.“

Fico sa v kampani venoval aj vášmu volebnému tímu. Kisku cez neho spájal s SDKÚ a dokonca s Gorilou. Ako tento tím vznikol?

„S Andrejom sa poznáme deväť rokov, z toho osem sme kamaráti. O prezidentskej kampani sme sa pri náhodných stretnutiach rozprávali ešte v čase, keď o kandidatúre len uvažoval. Vlani v septembri ma oslovil, aby sme prestali o kampani len rozprávať pri káve, ale začali aj spolupracovať. Ja som politický človek celý svoj profesionálny život a táto ponuka ma zlákala. Rozprával som sa o tom so svojimi dlhoročnými priateľmi a nakoniec z toho vznikol tím štyroch ľudí.“

Ako je to s napojením na SDKÚ?

„Zo strany Roberta Fica to bola snaha onálepkovať Kisku ako opozičného kandidáta. Nikto z nás, samozrejme, nemá nič so spisom Gorila. Bol to iba ďalší z pokusov Andreja do niečoho namočiť, ale bol to výstrel do tmy.“

V akom stave bola v tom čase Kiskova kampaň, ktorú viedol už rok?

„Mal za sebou bilbordovú kampaň na podporu zbierania podpisov na prezidentskú kandidatúru. Urobil vtedy dobré rozhodnutie, lebo značky, ktoré vybudoval, či už spoločnosti, alebo Dobrý anjel, boli známe, ale ako osobu ho poznali len v užších kruhoch. My sme do toho vstúpili niekoľko týždňov pred ostrým štartom kampane, keď sa ukazovalo, kto všetko budú protikandidáti a čakalo sa, kedy oznámi kandidatúru aj premiér. Andrej vtedy nebol napriek kampani nijako politicky zadefinovaný, a to bola naša práca. Vytýčiť priestor, kde môže nájsť svojich voličov a udržať si ich.“

Na čom ste museli zapracovať najviac, aby ste jeho kampaň reštartovali?

„V tom čase ešte neboli relevantné prieskumy, stále sa v nich objavovali aj mená ako Radičová, Bezák či Šťastný. V novembri sme začínali zo štartovacej pozície, kde sa Andrej bil o druhé miesto s Pavlom Hrušovským a Radom Procházkom. Viacerí mali na rozdiel od Andreja jasne definovaných voličov a my sme potrebovali nájsť politický priestor. Nájsť publikum, ktoré oslovíme programom aj komunikáciou.“

Aké to bolo publikum?

„Andrej ako nový človek v politike nemal tradičných voličov, o ktorých sa môže oprieť ako o základňu a cez kampaň už len naberať nových. Musel si získať voličov od gruntu a pripútať si ich. Snažili sme sa o to definovaním témy, že hlavnou protiváhou Ficovi nebudú tradiční politici, ale práve nestranícky a nezávislý Andrej Kiska. Koalícia týchto voličov je mimoriadne pestrá. Pre časť voličov bol dôležitý faktor novosti, výhodu pre neho bol aj silný životný príbeh, z ktorého sa dali vyvodzovať jeho politické názory, ktoré mohli okrem nevoličov osloviť aj voličov tradičných strán.“

Prečo sa Kiska začiatkom roka v prieskumoch odpútal od ostatných?