Marek Maďarič: Fica od volieb nikto neodhováral

V Smere neboli proti kandidatúre žiadne námietky, vraví šéf Ficovej kampane a možný kandidát na premiéra.

26. mar 2014 o 20:13 Miroslav Kern

Maďarič tvrdí, že ich kampaň bola pozitívna. Priznal tiež, že na Facebooku je poetický.

Ste šéfom štábu Roberta Fica. Kto v ňom má hlavné slovo?

„Nie je tam hlavné slovo jedného človeka, hoci dominantné slovo má predseda a ja ako šéf štábu. V istých otázkach je dôležitý aj Erik Tomáš. Podľa toho, čo riešime, sa aj váha toho slova dáva na jednotlivých členov. Štáb je otvorený aj pre iných podpredsedov. Väčšinou sú to však konsenzuálne rozhodnutia.“

Máte tam aj človeka priamo z reklamy?

„Spolupracujeme s agentúrou, ale tá nerieši obsahové stránky kampane.“

Tá je len vykonávateľom príkazov?

„Áno.“

Fico definitívne potvrdzuje, či vetuje rozhodnutia?

„Pán Fico ani v politike nerobí rozhodnutia tak, že rozhodne a tak to je. Rozhodnutia aj v kampani sú otázkou vypočutia si názorov. Samozrejme, keď ide o zásadné rozhodnutia, ak on povie, že s niečím nesúhlasí, môže to byť chápané ako veto. U nás nie je taká atmosféra, že by k niečomu takému dochádzalo.“

Čo hovoria vaše interné prieskumy pred druhým kolom? Má Fico šancu vyhrať?

„Myslím, že by sme ani nešli do volieb, keby sme si nemysleli, že má šancu vyhrať.“

Prieskumy ste si určite robili. Vychádzalo vám z nich, že Ficova výhra bude výrazná alebo čakáte vyrovnaný výsledok?

„Myslím, že výsledok bude veľmi vyrovnaný.“

Prekvapil vás tesný výsledok v prvom kole?

„Do určitej miery ma zaskočilo, že pomerne veľké množstvo sympatizantov Roberta Fica považovalo jeho výsledok za taký samozrejmý, že účasť v prvom kole podcenili.“

Zistili ste už, prečo viac ako polovica vašich voličov z roku 2012 neprišla?



„Myslím, že aj po prieskumoch, ktoré ho jednoznačne favorizovali, ľudia považovali výsledok za taký jasný, že k voľbám nešli. Prvé kolo považovali za už prekonanú prekážku.“

Zverejnili sme výsledky prieskumu Focusu, z ktorých vyplýva, že veľká časť voličov Smeru je nespokojná s prácou vlády - hlavne v oblasti nezamestnanosti. Toto nemohlo zavážiť?



„Toto nie sú parlamentné voľby, ale voľby prezidenta.“

Ale každý chápe, kto tu nesie zodpovednosť za oblasť nezamestnanosti. Táto vec nezavážila?

„Možno aj sledujete stranícke preferencie, ktoré sa napriek tomu, že je Smer vo vláde, trvalo pohybujú okolo 40 percent. Takže to s tou vašou hypotézou akosi nesedí.“

Preferencie mierne klesajú. Z volebných 44 percent je teraz okolo 36.

„Vy však dávate do súvisu výsledok prvého kola s vnímaním vládnej politiky. Tam išlo dominantne o podcenenie prvého kola, nie o nespokojnosť s vládnutím Roberta Fica.“

Ako ste sa poučili z prvého kola?



„Intenzívnejšie sme mobilizovali voličov cez naše štruktúry a sympatizantov.“

Oficiálna kampaň Smeru a aj Robert Fico sa snaží byť tesne pred druhým kolom menej útočný - premiér oveľa menej používa pojmy úžerník, ale aj scientologickú kartu. Bojíte sa, že tým odradíte svojich voličov? Zmenili ste vedome stratégiu?

„V zásade sme stratégiu a vystupovanie nezmenili. Kampaň je od začiatku charakterizovaná ako všetci proti jednému - nielen čo sa týka kandidátov, ale aj širšieho mediálneho okolia. Naša kampaň je napriek tomu v zásade pozitívna. Nepovažujem za konfrontačnú kampaň, keď v diskusiách Robert Fico pomenoval určité veci, ktoré vníma v kandidatúre Kisku ako kritické. Tak, ako sa aj Kiska permanentne venoval minulosti a vládnutiu Roberta Fica, sám začal prvý uverejňovať inzeráty na túto tému, tak aj náš kandidát staval otázky pánu Kiskovi a veci, ktoré pomenúval, vždy opieral o fakty. V nejakej fáze sme považovali za potrebné určité veci pomenovať. Zásadnú zmenu v rétorike nevidím.“

Vidieť však je. Pred prvým kolom a krátko po ňom napríklad používal slovo úžerník, teraz debaty vyzerajú ako selanka. V utorok v Markíze to bola až nuda.

„Témy debát určujú aj moderátori a ich otázky. Tam by som hľadal odpoveď.“

Neexistuje rozhodnutia vo volebnom štábe Fica, že sa to má dobojovať v pokojnejšom tempe.

„Robert Fico nebol pred tým ani teraz konfrontačný. To, čo vidím na uliciach, na internete, a aj vo vašich novinách, je dominantne namierenie proti Ficovi. Či už sú to útoky politikov, blogerov. Verejnosti sa napriek tomu podsúva, že je Robert Fico útočný. My v expresivite ďaleko zaostávame. Len dnes, keď som si otvoril váš denník, našiel som v ňom desať článkov proti Ficovi.“

Na oficiálnych bilbordoch Smeru je Fico pripravený pre ľudí. Je tu však aj neoficiálna kampaň - milióny letákov pred prvým aj druhým kolom proti Kiskovi. Stojí Ficova kampaň priamo alebo nepriamo za týmito letákmi?