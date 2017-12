Maďarič: Profil na Facebooku mi nikto neukradol

Minister kultúry vysvetľuje, ako to je s jeho populárnymi statusmi na Facebooku.

26. mar 2014 o 18:47 sme.sk

Minister kultúry vysvetľuje, ako to je s jeho populárnymi statusmi na Facebooku.

„Dá sa opísať chuť marhuľového lekváru? Len veľmi približne. Najlepšie by bolo ochutnať ho. Ale čo, ak sa už minul? Slovami môžeme nanajvýš čosi naznačiť z tej chuti a potom dúfať, že v predstave sa prinavráti spomienka na ňu. A na starý svet, ktorého bola súčasťou. Po babke ostalo pár pohárov marhuľového lekváru. Nedávno som dojedol posledný. Farba lenivého ohňa. Prenikavá sladkastá vôňa, až z nej tŕpne nos. Vláčna hutnosť na lyžičke. V ústach jemne kyselkavý, sviežo trpkastý a sýto sladký. V buchtách, palacinkách, na maslovom chlebe. Posledný raz sa mi na jazyku rozlievala tá plná, vláčna, jasná sladkosť. Naposledy som si oblízal tú sladko-oranžovú lepkavosť z prsta. Nenapodobiteľná chuť definitívne doznela. Ďalšia z maličkostí života je preč. No som si istý, že pri záverečnom účte, budú mať práve takéto maličkosti najväčšiu cenu,“ píše minister kultúry Marek Maďarič v jednom zo svojich statusov na Facebooku.

V sociálnej sieti sa nimi stal známy. Mnohé z nich boli až natoľko bizarné, že vznikla pochybnosť, či niekto Marekovi Maďaričovi neukradol profil.

„V istej chvíli, keď som videl vášnivú diskusiu, či to píšem, urobil som taký kvázi fór. Napísal som, že som zistil, že sa mi niekto nabúral do profilu a potom som ešte chvíľku uvažoval, či nezačnem písať aj v mene toho človeka, aby bolo zábave učinené za dosť. Ale toľko času na to nemám,“ hovorí v rozhovore súčasný šéf volebného štábu Roberta Fica.

„Niekedy žartíky, niekedy nejaká impresia, niekedy myšlienka. Niektorý politik zahlcuje tých svojich informáciami o tom, o čom práve hlasuje, kde práve je. Ja ráno, keď pomerne skoro vstávam a urobím si kávu, pozerám na internet, niečo mi napadne, niečo napíšem. A je aj skupina ľudí, ktorých to celkom poteší,“ vysvetľuje minister kultúry ako statusy vznikli.

Maďaričove poetické statusy boli vďaka volebnému obdobiu často interpretované cez politiku. „Aj tie nepolitické statusy sú vnímané ako politické a ľudia tam hľadajú rôzne metafory, ktoré tam nie sú, píše Maďarič.