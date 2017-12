Procházka sa vzdá mandátu, založí stranu

Ohlásená strana zatiaľ nemá názov ani program. Hlási sa k nej Hrnčiar a pribudne aj Beblavý.

27. mar 2014 o 10:32 Dušan Mikušovič

Budúcu spoluprácu nevylučuje ani Lipšic.

BRATISLAVA. Nemá ešte vymyslený názov, program nie je vypracovaný ani premyslené financovanie, no už pozná kandidáta na predsedu.

Vo štvrtok začala oficiálne vznikať nová strana Radoslava Procházku, ktorej chce predsedať.

Poslanec, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke KDH, sa chce podľa vlastných slov pokúsiť o morálnu a generačnú premenu štátu.

„Ak by sme boli presvedčení, že reštart sa dá dosiahnuť na poli súčasnej opozície, neurobil by som tento zásadný krok,“ vysvetľuje, prečo vzniká ďalšia strana.

Vzdá sa svojho mandátu

Procházka získal v prvom kole prezidentských volieb viac ako 21 percent hlasov a skončil tretí.

V minulosti povedal, že kým bude poslancom v Národnej rade, novú stranu nezaloží. Po májovej schôdzi sa preto svojho mandátu vzdá.

„Politické strany sa majú do parlamentu dostávať podľa výsledku vo voľbách,“ tvrdí.

K ďalším tváram budú patriť ešte dvaja poslanci parlamentu. Miroslav Beblavý, ktorý pred časom odišiel z SDKÚ, a primátor Martina Andrej Hrnčiar, až do štvrtka člen poslaneckého klubu Mosta­-Hídu.

Nevylúčili, že sa k nim pridajú aj ďalší, no Procházka hovorí, že nechce byť útočiskom pre poslancov, ktorí opustili svoje strany.

„Naša sieť nemá byť azylom pre nespokojné parlamentné atómy, ale priestorom na skutočný reštart pre novú generáciu. A to sú ľudia, ktorí musia prísť zdola a zvonku.“ Menoval primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú, ktorá takúto spoluprácu zvažuje.

Parlament opustia dvaja

Pár hodín po Procházkovi oznámil rozhodnutie odísť z parlamentu a poslaneckého klubu Mosta­-Hídu aj Andrej Hrnčiar.

Predsedu strany Bélu Bugára informoval na spoločnej večeri. Tvrdí, že zostali priateľmi.

Hovorca Mosta Gabriel Gilány povedal, že Hrnčiar stranu prekvapil, lebo vždy vravel, že je u nich spokojný.

Jediný z trojice poslancov, kto zatiaľ vstup do novej strany oficiálne nepotvrdil, je Miroslav Beblavý. Urobí to až po druhom kole prezidentských volieb. Procházka povedal, že by bol rád, ak by on v parlamente zostal.

Beblavý chcel Žitňanskú

Bývalý poslanec SDKÚ stranu opustil s Luciou Žitňanskou a rád by s ňou spolupracoval ďalej.

„Je to moja dlhodobá politická partnerka a človek, ktorého si extrémne vážim,“ povedal. Poslankyňu však v tejto chvíli medzi tými, s kým nová strana ráta, Procházka nemenoval.

Nehovorí o tom ani ona. Procházka podľa nej v prezidentských voľbách ukázal, že vie spraviť dobrú kampaň, a teraz musí dokázať, že dokáže postaviť aj dobrý tím. „Čo nemusí byť automatické pokračovanie jeho príbehu, ale ja mu držím palce,“ dodala.

Svoju politickú budúcnosť nechcela pred druhým kolom komentovať , lebo to považuje za nenáležité.

Lipšic by rád rokoval

Vznik nového subjektu neprekvapil predsedu strany Nova Daniela Lipšica, ktorý pred rokmi Procházku zlákal do KDH. „Ja som konkurenciu vždy vítal, ak sa jej niekto bojí, tak stagnuje,“ vraví.

Lipšic nevníma, že by sa Procházka opustením poslaneckého mandátu voči nemu vymedzil. Keď v roku 2012 krátko po voľbách odchádzal z KDH, miesta v parlamente sa nevzdal.

„Dostal som najväčší počet preferenčných hlasov v hnutí, a to, ako zastupujem voličov, nech zhodnotia oni,“ hovorí. „Ja sa nepotrebujem voči Radovi Procházkovi vymedzovať a pevne verím, že ani on nie.“

Lipšic do budúcna pripúšťa, že s novou stranou budú spolupracovať. „Tie kontúry sa možno nebudú črtať tak rýchlo, no každý, kto má záujem o zmenu na Slovensku, musí mať záujem aj o spoluprácu. Do volieb sú však dva roky,“ dodáva.

Procházka zatiaľ o programe novej strany nehovorí. Pred týždňom pre SME povedal, že bude vychádzať z manifestu Alfa. Blízky je mu „láskavý, priateľský konzervativizmus“.