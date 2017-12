Osud premiéra mobilizuje, o voličské preukazy je záujem

Analytici odhadujú, že prezidenta si spomedzi Robert Fica a Andrej Kisku príde vybrať každý druhý.

27. mar 2014 o 20:51 Michal Piško

BRATISLAVA. Slovenská podnikateľka Aneta Ivišič žije už roky v rakúskom mestečku Gols. Hoci je v siedmom mesiaci tehotenstva, v sobotu odšoféruje 40 kilometrov do jednej z bratislavských volebných miestností.

„Považujem to za svoju občiansku povinnosť, bola by som rada, aby sa situácia na Slovensku zmenila a mladí ľudia nemuseli utekať do zahraničia za prácou,“ hovorí.

Zopár ďalších Slovákov, ktorí v Golse bývajú a pracujú, sa podľa nej o politiku veľmi nezaujíma.

„Iné je to v blízkom pohraničí, kde žijú Slováci pracujúci na Slovensku,“ vraví. Väčšina jej známych z Kittsee či z Hainburgu sa na voľby chystá.

Tisíce Slovákov prídu voliť aj z Česka. Igor Kruták z portálu somvprahe.sk hovorí, že slovenskí šoféri, ktorí si cez nich hľadajú spolujazdcov, majú autá už dávno plné. Domov ich mieri podstatne viac ako v bežný víkend.

Každý druhý

Odborníci napriek takýmto signálom hovoria o vyššej účasti len opatrne.

Prognózy, podľa ktorých dosiahne 50 percent už v 1. kole, sa totiž nesplnili a vyberať prezidenta napokon prišlo historicky najmenej voličov. Len 43,4 percenta.

„Účasť je vždy záhadou. Vzhľadom na kampaň, ktorú obaja kandidáti pred druhým kolom robili, by sa však mohla pohybovať okolo pôvodne očakávaných 50 percent,“ myslí si sociológ z agentúry MVK Pavel Haulík.

Účasť na úrovni spred piatich rokoch odhaduje aj analytik agentúry Polis Ján Baránek. „Nemám pocit, že by v spoločnosti bolo silnejšie vzopätie ako vtedy.“ Vybrať z dvojice Ivan Gašparovič a Iveta Radičová si v roku 2009 prišlo 51,67 percenta voličov.

Zvýšený záujem naznačuje aj počet voličských preukazov, s ktorými môžu ľudia hlasovať mimo domova a ktoré ešte aj v piatok vydávajú mestá a obce. Treba si ich vyzdvihnúť na úrade osobne alebo poslať poverenú osobu.

„Doteraz sme vydali 2198 preukazov, čo je najvyšší počet pri akýchkoľvek voľbách,“ vraví hovorca žilinskej radnice Pavol Čorba. V roku 2009 ich vydali 1102.

Podobná situácia je aj v desiatke miest a obcí, ktoré sme oslovili. Nárast záujmu o preukazy oproti roku 2009 je v nich až 63-percentný.

Výrazne väčší záujem o preukazy však mestá hlásili už aj pred 1. kolom a účasť bola napokon ešte o čosi nižšia ako pred piatimi rokmi.

Viac vydaných preukazov tak zrejme poukazuje len to, že si ich cez internet dokáže vybaviť čoraz viac ľudí.

Dvojtretinový nárast vydaných preukazov však mestá hlásia aj oproti prvému kolu spred dvoch týždňov. Prezidentské finále tak očividne priťahuje ľudí viac ako pôvodných 14 kandidátov.

Fico mobilizuje

Odhady, koľko ich príde, na rozdiel od prvého kola komplikujú chýbajúce prieskumy. Jeden z mála robila agentúra Focus, jeho objednávateľ ho však nezverejnil.

Sociológ Martin Slosiarik z Focusu hovorí, že prieskum potvrdil mobilizáciu voličov na oboch stranách.

„Kampaň Smeru bola výrazne mobilizačná, ale šanca poraziť Roberta Fica mobilizuje aj druhú stranu,“ hovorí. Voliť aj podľa neho príde cez 50 percent.

Repete spred piatich rokov očakáva aj stávková kancelária Fortuna. Najnižšie kurzy vypísala na účasť medzi 51,5 a 53 percentami voličov.