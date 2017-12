Analytik Focusu: Procházku nečaká raketový nástup

Dvadsať percent vo voľbách ešte neznamená, že také budú aj preferencie, hovorí MARTIN SLOSIARIK.

27. mar 2014 o 19:11 Dušan Mikušovič

Dvadsať percent v prezidentských voľbách ešte neznamená, že také budú aj preferencie Procházkovej strany, hovorí šéf Focusu MARTIN SLOSIARIK.

Merali ste niekedy potenciál novej Procházkovej strany?

„Nie, aspoň si na to nepamätám. Kým to nebolo oficiálne oznámené, konštruovali by sme pre voliča realitu, ktorá neexistuje. O niečom inom by to bolo teraz, keď Procházka definoval, že k niečomu takému dôjde.“

Čo si myslíte vy? Mohlo by ísť o úspešný projekt?

„Dnes je veľmi ťažké odhadnúť nejaké čísla. Určite nie je možné povedať, že keď v prezidentských voľbách získal viac ako dvadsať percent, sú také aj jeho preferencie. Voľba prezidenta je voľbou osobností a neprenáša sa automaticky do straníckej politiky. Nemalá časť jeho voličov má blízko k niektorej existujúcej politickej strane, a nemá dôvod to meniť. Procházkove šance preto nie sú malé, ale ani by som ich nepreceňoval. Uvedomme si, že aj pri strane Daniela Lipšica boli na začiatku očakávania veľké, no preferenciami výraznejšie nezamiešal. Odkrajuje si z nich nejakú časť, ale pohybuje sa len na hranici zvoliteľnosti. Nepredpokladám, že by Procházku čakal raketový nástup.“

Ako rýchlo by mala strana vzniknúť, aby vyťažila z Procházkovho úspechu v prezidentských voľbách?

„Čo najskôr. Je dobré, že s vyhlásením prišiel teraz, kým to ľudia majú v pamäti.“

Kde bude získavať voličov? Komu ich vezme?

„To je otázka, na ktorú môže odpovedať prieskum. Zdá sa, že by to nemuseli byť len konzervatívne orientovaní voliči. Svojou mladosťou a dravosťou by mohol osloviť ľudí mladších či v strednom veku, ktorí majú blízko k strane Nova, Slobode a solidarite či Obyčajným ľuďom. Čiže voličov novších projektov.“

Čo voliči KDH?