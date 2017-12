Síce nelietame, ale o život nám ide. Slovensko je v NATO desať rokov

V zahraničných misiách dnes slúži takmer 500 našich vojakov. Najviac našich zomrelo pri návrate domov.

27. mar 2014 o 20:35 Michal Trško

KANDAHÁR, BRATISLAVA. Zrazu počuť výbuch. Blízko nás. Každý z nás sa automaticky kryje. Všetci myslia na to najhoršie – „ajídíčko“.

Neexistuje jediný vojak v Afganistane, ktorý pracuje mimo bezpečia kempu a nemá pred očami obrázky devastačných dôsledkov útoku improvizovanou výbušninou.

Slováci pravidelne nasadzujú životy na operáciách NATO, nie je to len nejaké betónovanie za plotom základne. Takýto útok v zime 2012 v Afganistane naši prežili bez zranení, ale vždy nemali také šťastie.

Chyba pri výcviku

Od 29. 3. 2004 Slováci sa pod velením NATO zúčastnili na 6 operáciách: Bosna a Hercegovina, Albánsko, Kosovo, Irak, Sarajevo, Afganistan.

V Afganistane zomreli traja slovenskí vojaci. Pri návrate z Kosova pri páde lietadla zahynulo 41 vojakov.

„Najviac sa mi vryla do pamäti strata môjho kolegu a kamaráta, ktorý zahynul v Kandaháre počas nášho spoločného výcviku,“ spomína rotný Miroslav Staník.

Dvakrát slúžil v Iraku a dvakrát aj v Afganistane, dvakrát ho vyznamenali Medailou za statočnosť.

„Stále mi to vŕta v hlave, čo by sa v čase incidentu dalo robiť inak. Aj napriek tomu, že po analýze celej situácie je jasné, že sa skutočne nedalo robiť nič iné, človeka to poznačí na celý život,“ spomína Staník na smrť kamaráta.