Prezident má hovoriť bez papiera, myslia si seniori z Myjavy

Seniori v domovoch dôchodcov vylučujú, že by ich niekto ovplyvňoval či nútil voliť. Rovnako aj vedenie.

27. mar 2014 o 21:04 Ján Krempaský

MYJAVA. V rohu spoločenskej miestnosti v Zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka v Myjave stojí poskladaná umelohmotná plenta.

„Máme ju tam uloženú od prvého kola prezidentských volieb,“ ukazuje Ingrid Žabková, zástupkyňa riaditeľky.

Z 85 klientov domova príde podľa nej v sobotu v druhom kole voliť prezidenta do 25 seniorov. „Sú to sčítaní ľudia, ktorí javia záujem o to, čo sa deje,“ hovorí o nich.

Ľudia, ktorí celoročne žijú v domovoch sociálnych služieb, sú početnou skupinou voličov. Iba v župných zariadeniach ich na Slovensku vlani žilo takmer 20-­tisíc.

V Nezábudke aj v Centre sociálnych služieb Jesienka však vravia, že ich už dávno počas kampane nenavštívil žiaden politik. „Naposledy to bolo niekedy v 90. rokoch HZDS,“ vraví šéfka Jesienky Alžbeta Smetanová.

Napriek nezáujmu politikov majú na nich seniori jasný názor.

Prezident má byť rečník

„Prezident by mal byť školený človek, ktorý by nás všade zastupoval a nemuseli sme sa zaňho hanbiť,“ opisuje svoje požiadavky Anna Čulíková z Nezábudky.

Za nemenej dôležité považuje dôchodkyňa to, aby prezident „vedel vyprávať“. „Dobrý prezident nepotrebuje papier,“ opisuje jeho rečnícke schopnosti.

Pre Samuela Sadloňa z rovnakého zariadenia sú dôležité najmä charakterové vlastnosti prezidenta. „Musí to byť čestný človek, keď niečo sľúbi, dodrží to.“