Ficovu stránku napadol hacker, kandidatúry sa nevzdáva

Na stránke prezidentského kandidáta sa objavil text o odstúpení. Na Ústrednú volebnú komisiu podali podnet.

28. mar 2014 o 11:05 tasr, sita a Jana Čevelová

BRATISLAVA. Internetovú stránku Roberta Fica www.fico2014.sk napadol neznámy hacker, ktorý na nej umiestnil nepravdivú informáciu o tom, že sa prezidentský kandidát Smeru vzdáva kandidatúry.

Pre agentúru TASR to potvrdila hovorkyňa Smeru Monika Počátková.

"Na webstránku prezidentského kandidáta fico2014 sa dostal neznámy hacker. Informácia o tom, že sa Robert Fico vzdáva kandidatúry, nie je pravdivá," zdôraznila.

Fico preto podal na Ústrednú volebnú komisiu podnet pre porušenie volebného a trestného zákona.

Hacker na stránku umiestnil vlastný text, ktorý však na prvý pohľad pôsobí dojmom vyhlásenia prezidentského kandidáta Smeru Roberta Fica. Text obsahuje nepravdivú informáciu o rozhodnutí lídra Smeru odstúpiť z volieb.

"S pokorou sa vzdávam kandidatúry na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Myslím si, že práve v tomto okamihu môjho života prišiel čas na sebareflexiu a na splnenie môjho sľubu, že v roku 2014 už v politike nebudem. Cítim, že by som mal zložiť účet za všetko zlé, čo sme spôsobili. Úprimne ma to všetko mrzí. Ďakujem za vašu dôveru a verím, že spoločne nájdeme cestu, ako to napraviť," bolo uvedené na stránke.

Na konci textu sa nachádzala audionahrávka s hlasom podobným Ficovmu, ktorá naznačuje, že utajení sponzori naliali do strany Smer mimo oficiálneho účtovníctva 75 miliónov korún.

Pre server Živé.sk neskôr Richard Čermák z Websupportu, ktorý zabezpečuje hostingové služby pre Ficov web, povedal, že ich servery napadnuté neboli.

Skutočnosť, že nešlo o hackerský útok, potvrdil aj Michal Truban, riaditeľ spoločnosti Websupport v diskusii na Facebooku.

Okolo obeda nefungovala aj stránka druhého kandidáta Andreja Kisku andrejkiska.sk.