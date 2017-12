Štefanec: Kaliňákove hasičské tendre sú nastavené pre veľkých

Tender na rekonštrukciu staníc podľa podpredsedu SDKÚ zvýhodňuje veľké firmy na úkor malých.

28. mar 2014 o 13:17 SITA

BRATISLAVA. Tendre ministerstva vnútra pod vedením Róberta Kaliňáka na rekonštrukciu hasičských staníc sú podľa podpredsedu SDKÚ Ivana Štefanca nastavené tendenčne pre veľké firmy.

Rekonštrukcia dvadsiatky hasičských staníc za spolu zhruba 14,5 milióna eur je totiž rozdelená do troch tendrov.

Potenciálny uchádzač by tak musel zrekonštruovať viaceré stanice v niekoľkých mestách súčasne.

"Ak máme napríklad podnikateľa z Liptovského Mikuláša, bolo by logické, ak by opravoval stanicu vo svojom meste. Bolo by to efektívnejšie a lacnejšie aj pre štát," povedal na piatkovom brífingu Štefanec, podľa ktorého zlé nastavenie tendra rekonštrukciu hasičských staníc predražuje a znevýhodňuje malé stavebné firmy.

"Vláda podporuje len veľkých, či už daňami, alebo zákazkami, ale pre slovenskú ekonomiku sú oveľa dôležitejší tí malí," vyhlásil Štefanec.

Štefanec sa na tendre pýtal už aj ministra vnútra Roberta Kaliňáka, teraz čaká na jeho vyjadrenie.

Ak mu nastavenie tendrov nevysvetlí, Štefanec bude iniciovať zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentného výboru pre verejnú správu.

Podpredseda SDKÚ tiež avizoval, že sa bude zaujímať o výsledok tendra. Otváranie obálok by sa malo uskutočniť tento piatok.

Štefanec vyslovil obavu, že tendre by mohli vyhrať práve veľké firmy spriaznené s vládnym Smerom.