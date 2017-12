Sudcov má do disciplinárnych senátov motivovať 44-eurová odmena

S návrhom poslancov Smeru nesúhlasí prezidentka Združenia sudcov, odmeny považuje za nenáležité.

28. mar 2014 o 16:39 TASR

BRATISLAVA. Motivovať sudcov, aby sa stali členmi disciplinárnych senátov, ktoré rozhodujú o prehreškoch ostaných sudcov, má 44 a 66-eurová mesačná odmena.

Navrhujú to poslanci Národnej rady za Smer v novele zákona o sudcoch.

Sumy vypočítali s ministerstvom

Z návrhu predloženého do parlamentu, ktorého súčasťou sú aj ďalšie zmeny v justícii, vyplýva, že členovia senátov by mali byť odmeňovaní nižšou z uvedených čiastok a predsedovia senátov by mali dostať viac.

"Tento príplatok má jednak kompenzovať výkon činností nad rámec bežných sudcovských povinností a súčasne má pôsobiť motivačne pre sudcov vykonávať funkciu člena alebo predsedu disciplinárneho senátu," píše sa v dôvodovej správe návrhu zákona.

"Tieto sumy sme vypočítavali v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, ktoré navrhlo ich výšku a aj rozsah, za aký typ činnosti by mali byť poskytnuté. Keďže členovia týchto senátov doteraz neboli honorovaní, my sme sa s návrhom vo väčšej miere stotožnili," povedal poslanec Otto Brixi, ktorý spolu s ďalším troma zákonodarcami predložil novelu do parlamentu.

Doplnil, že odmeny majú pokrývať len náklady súvisiace s pôsobením v disciplinárnom senáte a nemala by to byť taká položka, ktorá by neúmerne zaťažila štátny rozpočet.

Odmeny sa Bystrianskej mália

Prezidentka Združenia sudcov Slovenska Dana Bystrianska považuje navrhované odmeny za nenáležité.

Práca v disciplinárnom senáte by si podľa nej zaslúžila väčšiu pozornosť a to najmä prepracovaním systému disciplinárneho súdnictva.

"Preťaženosť vedie sudcov k záveru, že si radšej budú robiť svoju prácu dobre, pracovať na svojej odbornosti, mať v poriadku svoju rodinu a svoj zdravotný stav, ako ísť pracovať do disciplinárneho senátu, pri ktorom je isté, že svoju sudcovskú prácu zanedbajú," tvrdí Bystrianska.