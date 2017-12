Čaplovič: Učitelia by mali byť priamo zamestnancami ministerstva

Základné a stredné školy v súčasnosti zriaďujú mestá, obce a kraje. Systém je podľa ministra rozbitý.

28. mar 2014 o 16:51 TASR

BRATISLAVA. Dušan Čaplovič si myslí, že učitelia základných a stredných škôl by mali byť priamo zamestnancami ministerstva školstva.

Šéf rezortu to vyhlásil po piatkovom oceňovaní učiteľov.

Štát by vraj vedel lepšie ohodnotiť

Ak by pedagógovia spadali priamo pod ministerstvo, štát by ich podľa Čaploviča vedel oveľa lepšie a kvalitnejšie ohodnotiť a rezort by mal lepší prehľad o finančných tokoch.

Základné a stredné školy v súčasnosti zriaďujú mestá, obce a samosprávne kraje. Peniaze pedagógom tak prerozdeľujú samosprávy a systém je podľa ministra rozbitý.

"Pedagogickí a odborní zamestnanci by boli priamo pod ministerstvom školstva, obciam a zriaďovateľom by zostali majetky, lebo to nemôžeme prevziať," hovorí o svojej predstave Čaplovič.

Takúto zmenu podľa neho zaviedli v susednom Maďarsku, čo sa im osvedčilo.

Sľubuje priemerný plat nad tisíc eur

Ministerstvo školstva sa chystá v blízkom čase meniť financovanie školstva. Zmeny majú priniesť aj oceňovanie učiteľov a škôl podľa kvality.

"Financovanie našich škôl bude viazané na kvalitu učiteľov, kvalitu výstupov," tvrdí šéf rezortu.

V súvislosti so zvyšovaním platov učiteľov minister zopakoval, že chce dodržať svoj záväzok, ktorý zakotvil v správe o stave školstva.

Ten hovorí, že plat učiteľov základných a stredných škôl by mal do roku 2016 dosiahnuť 1,2-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve.

Podľa Čaploviča by tak učitelia mali priemerne zarábať viac ako tisíc eur.

Správu o stave školstva mala vláda schvaľovať ešte v septembri minulého roka, kabinet ju však stále nemal na stole. Podľa Čaploviča o nej bude rokovať po prezidentských voľbách.