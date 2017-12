Slovenskí prezidenti mali aj svoje slabšie chvíľky. Čím prekvapili?

S Rudolfom Schusterom to bolo dobrodružné, Ivan Gašparovič sa stal majstrom trapasov.

28. mar 2014 o 17:34 Miroslav Kern

Na Michala Kováča toho veľa nenájdete, s Rudolfom Schusterom to bolo dobrodružné, Ivan Gašparovič sa stal majstrom trapasov.

BRATISLAVA. Deň pred prezidentskými voľbami zašiel Ivan Gašparovič do Šale, kde už tradične odovzdával ceny víťazom detskej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Deti ho vítali búrlivým potleskom.

Po akcii tvrdil, že má ešte nabitý program. „Pôjdem do paláca, čaká ma tam pošta, ktorú som nestihol urobiť. A mám ešte nejaké stretnutia. Ono sa to nezdá, ale vždy je to od rána do večera.“

S Gašparovičom v júli odíde prezident, ktorý sa z tých doterajších najviac preslávil aj slabšími chvíľkami.

„Odpoviem vám dvoma slovami - áno, máte pravdu,“ odvetil raz napríklad Gašparovič študentom. „Ja som skoro 400 dní absolvoval cestami po Slovensku, čo je skoro jeden rok kompletne,“ vysvetľoval v TA3.

Len prvému prezidentovi Michalovi Kováčovi sa darilo vyvarovať sa trapasov. Nezvykol sa predvádzať a jeho éru poznačil únos syna do Rakúska a konflikt s Vladimírom Mečiarom.

Pamätníci spomínajú vari len na jeden trapas. Keď vo Vatikáne Jánovi Pavlovi II. predstavoval delegáciu, na jej konci čakal chlapík, ktorého nepoznal. Protokolista mu našepkal, že ide o ochranku a zmätený Kováč ho pápežovi predstavil ako „pána Ochranku“.

Tvrdohlavý Schuster

Oveľa akčnejší bol od nástupu v roku 1999 Rudolf Schuster.

Do rodných Košíc zvykol cestovať vlakom, čo bol najdrahší spôsob dopravy, keďže sa do akcie zapájalo oveľa viac bezpečnostných zložiek, ako pri iných spôsoboch cestovania.

Vlak sprevádzala aj limuzína, prezident však hovoril, že je na vlak zvyknutý a spôsob dopravy meniť nebude. Hoci mu ponúkali štátnu rezidenciu, nechal si v prezidentskom paláci zriadiť malý byt a keď hovoril, že by sa mu doňho hodila už iba dvojplatnička na prípravu jedál od manželky, dostal ju do daru. Neskôr sa presťahoval do štátnej vily.

Bývalý košický primátor mal novátorské spôsoby aj vo vzťahu k zahraničným návštevám. Zaviedol prezidentskú aleju v záhrade za palácom, v ktorej hlavy štátov sadili stromčeky.