Lajčáková: Manžel prezidentom nechcel byť

28. mar 2014 o 19:38 Veronika Folentová

Ako znáša rodina volebnú kampaň? Ako vyzerá deň hlasovania? Akú záťaž znamená politika pre rodinu? Denník SME hovoril s manželkami vrcholných politikov o tom, ako kariéra ich manželov vplýva na ich vlastné kariéry a životy. Zhodujú sa, že ich vlastné ambície a sny musia ísť bokom.

JARMILA LAJČÁKOVÁ HARGAŠOVÁ vraví, že jej ambície museli ísť bokom.

Rozprávate sa doma o politike?

„Rozprávame sa o práci, čo je asi logické. Keď dvaja partneri spolu žijú, bolo by čudné, keby sa o nej nerozprávali. Bavíme sa však skôr o zahraničnej politike, tá ma viac zaujíma.“

Pozeráte aj diskusie?

„To si radšej prepnem na futbal. Politika k nedeľnému obedu nepatrí.“

Máte rovnaké názory na zahraničnú politiku ako manžel?

„Ja sa skôr manžela pýtam, zaujíma ma zákulisie. Ako novinárka hodnotím konkrétneho človeka, jeho vystupovanie z pohľadu médií.“

Keď manželovi ponúkli post ministra zahraničných vecí, konzultoval to s vami?

„O všetkých veciach, čo sa týkajú našich pracovných ponúk, sa rozhodujeme spolu. Tým, že som s ním začala žiť, tak moje pracovné ambície museli ustúpiť. Ale s tým som do toho šla.“

Nemrzí vás to?

„Mrzia ma skôr niektoré komentáre ľudí. Napriek tomu, že som robila v médiách aj pred 25 rokmi, dávno predtým, ako som stretla svojho muža, tak sa niekedy tvária, akoby som sa na scéne objavila, keď sa stal ministrom, čo nie je pravda. Nie je to fér.“

Riešili ste dilemu, či sa stiahnete úplne, alebo ostanete v médiách?

„Keď sme prišli naspäť z Bruselu, vedela som, že sa nechcem vrátiť do spravodajstva. Aj keď všetci, ktorí tomu rozumejú, vedia, že moderátor spravodajstva nemôže ovplyvniť správy a je tam nad ním ešte editor. Túto robotu robím dlho a napríklad pri týchto voľbách by som mala ambíciu byť nielen moderátorkou, ale sa aj zúčastňovať na debatách, čo už by bol problém. A vo všeobecnosti som nechcela, aby sa spúšťali takéto diskusie, tak som sa vrátila k športu. Okrem toho, keď si pozriete program môjho muža, tak je stále v zahraničí a musí fungovať aj domácnosť, máme deti, to by som nestíhala. To, že som manželkou ministra zahraničných vecí, znamená aj povinnosti, ktoré mi zaberajú veľa času. Nemám teraz veľké ambície. Nemôžem sa zamerať len na seba.“

Ako to brali v práci, keď manžel prijal ponuku na ministra zahraničných vecí?