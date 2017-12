Odchádzajúci prezident urobí dôležité rozhodnutia, aj keby mohol počkať

Ani ľudia zo Smeru nehovoria, že by vážne rozhodnutia mali počkať na nového prezidenta.

28. mar 2014 o 20:14 Dušan Mikušovič, Matúš Burčík, Miroslav Kern, Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Vymenovanie veľvyslancov a možno aj ústavných sudcov.

Na prezidenta Ivana Gašparoviča čakajú koncom druhého volebného obdobia dôležité rozhodnutia. Hoci by ich mohol prenechať novej hlave štátu, ktorá bude známa zo soboty na nedeľu, neurobí tak.

Gašparovič sa chystá vykonávať svoje právomoci naplno až do konca. „To mi káže ústava, takže ak by som ich nevykonával, bolo by to zlé,“ povedal pre SME.

Týka sa to podľa neho aj vymenovania sudcov Ústavného súdu, prípadne aj nového šéfa Najvyššieho súdu, ak bude dovtedy zvolený.

Dosluhujúci prezident si nemyslí, že by bolo férovejšie nechať významné rozhodnutia na nástupcu. „Určite nie. Lebo mne právomoci dáva ústava. To by bolo zlé, to by som sa zbavil svojich povinností.“





Termíny diktuje Harabin

Kandidátov na ústavných sudcov, z ktorých prezident vyberie troch, práve vyberá Národná rada.

O termíne voľby nového šéfa Najvyššieho súdu v Súdnej rade rozhoduje jej predseda Štefan Harabin. Voľbu zatiaľ nevyhlásil, či bude sám kandidovať, nechcel pred prezidentskými voľbami povedať.