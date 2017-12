Objavili sa podozrenia z kupovania hlasov (priebeh volieb)

V osade pri Rakúsoch posielali Rómov k urne dvaja muži. Lucii Nicholsonovej zase núkali hlasy za eurá.

V osade pri Rakúsoch posielali Rómov k urne dvaja muži. Lucii Nicholsonovej zo SaS zase núkali hlasy za eurá.

21:41 Prvé oficiálne informácie od Erika Tomáša: premiér príde po desiatej, nemusíte tu mrznúť, zavoláme vás. Minister Peter Žiga prišiel svižne a rovnako rýchlo zmizol za dverami.

21:40 Kiska sa zatiaľ zdržuje mimo hostí, do kongresovej sály by mal prísť po uzatvorení volebných miestností okolo desiatej.

21:37 Do centrály Smeru začínajú nosiť jedlo a prišiel aj prvý gratulant s igelitkou. Novinári sa dohadujú, kto to je.

21:34 Bratislavský hotel, v ktorom si na výsledok počká kandidát Andrej Kiska, je osvetlený vo farbe slovenskej trikolóry. V centrále sú desiatky novinárov zo Slovenska, Česka, Maďarska, ale aj z Číny.

21:32 Pri vchode do budovy Smeru sa začínajú schádzať novinári, ktorí čakajú na Fica. Vraj má prísť už okolo desiatej, možno dokonca skôr. Oficiálne to ale nevie nikto z nich.

21:29 V erbe žiarskej obce Repište zostanú repy. Referendum o zmene, ktoré spojili s prezidentskými voľbami, je neplatné. Účasť dosiahla len 40 percent. Za zmenu hlasovalo 72 voličov, proti 29 a jeden hlas bol neplatný.

21:25 Na Súmračnej v centrále Smeru sa chystá volebná noc. Do budovy sa trúsia prví ministri, už je tu napríklad Ľubomír Jahnátek. Centrálu stráži zopár ochrankárov. Zatiaľ pôsobia priateľsky, píše redaktor SME Miroslav Kern.

20:31 Aj v Bratislave sa očakáva vyššia účasť. Potvrdili to viaceré mestské časti. Nové Mesto dokonca odhaduje najvyšší počet voličov za posledné roky.

Bezdomovec volil pre lepší život



20:20 Liptovská obec Stankovany je východiskovým miestom pre výstup na Šíp. Slnečné počasie využili napríklad turisti z Bratislavského kraja a volili tu s preukazmi. Čítajte viac

20:19 V Považskej Bystrici a Trenčíne sa zhodujú, že záujem voličov je vyšší ako v prvom kole. Čítajte viac

20:18 V Prievidzi si v jednom z okrskov nekrátia čas časopismi ani krížovkami. Považujú to za nedôstojné pre volebnú miestnosť. Čítajte viac

20:06 Gašparovič vyhrá! Článok s takýmto titulkom vyšiel v roku 2009 dva dni pred voľbami v Novom Čase. Víťaz mal náskok a vytiahli maďarskú kartu, výsledky tak boli jasnejšie ako dnes. Čítajte viac

19:54 Bezdomovec Jaroslav prišiel voliť, aby sa mu zlepšil život. Vošiel do volebnej miestnosti v bratislavskej Karlovej Vsi, kde posledné tri roky prežíva na ulici, no členovia volebnej komisie ho nasmerovali do Dúbravky, kde má podľa občianskeho preukazu stále trvalé bydlisko. Odvetil, že byt mu ukradli. Na ulici žije sám, len občas sa stretne s inými bezdomovcami. „Oni mi povedali, že dnes sú voľby, inak by som to ani nevedel, na ulici stratíte kontakt so svetom.“

19:33 Poslednou voličkou v obci Močiar býva spravidla starostka. „Volím vždy posledná, krátko pred 22. hodinou, keďže robím šoféra pri odvoze výsledkov obvodnej volebnej komisii v Žiari.“ Čítajte viac

Pri Rakúsoch kontrolovali Rómov

19:22 Polícia dnes prijala tri podnety, v jednom prípade ide o podozrenie z volebnej korupcie.

19:07 V okrsku na trnavskej radnici predpokladajú účasť 60 percent.

18:53 Najstarší policajt na Slovensku, storočný Koloman Palenčár z Liptovského Hrádku, sa podvečer rozhodol ísť voliť. Jeho blízkych rozhodnutie prekvapilo.

18:42 „Idem voliť,“ povedal Patrik Tóth zo žiarskej osady Pod Kortínou, „Pre amnestiu, ktorú môže prezident udeliť. Mám dvoch bratov vo väzbe. Napriek tomu, že nie je dosť dôkazov, že to spáchali, ich nechcú prepustiť.“ Čítajte viac

18:31 Volebná miestnosť v Základnej škole Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom hlási účasť zatiaľ približne 30 percent. Voliť chodia predovšetkým stredné generácie, no večer sa pridávajú aj mladší voliči.

18:27 Pred volebnou miestnosťou v osade pri obci Rakúsy v okrese Kežmarok postáva dvojica Rómov a po jednom posiela osadníkov dnu. Účasť je vysoká. Čítajte viac

V osade pri Rakúsoch je podozrenie z kupčenia.







Komisia podvodné hlasovanie neeviduje



18:08 Vo volebnej miestnosti na Jelačičovej ulici v Bratislave, kde doobeda volil Gašparovič, to o šiestej popoludní vyzeralo na slušnú účasť. Zoznamy voličov sú vyškrtané viac ako spolovice a aj členka komisie vraví, že volí určite viac ľudí ako v prvom kole. Do miestnosti sa však teraz trúsia skôr dôchodcovia ako mladšie ročníky.

18:07 Radoslav Procházka dnes volil v Trnave, kde v prvom kole vyhral. Hlasovať bol aj Milan Kňažko: „Som si predsavzal, že treba voliť za každých podmienok.“

18:05 V Kapinciach, najmenšej dedine Nitrianskeho okresu, sčítajú hlasy expresne. Prvá však nikdy nie je. Čítajte viac



18:01 Ústredná volebná komisia nateraz neeviduje žiadne dvojité alebo podvodné hlasovanie. Účasť si zatiaľ netrúfa odhadnúť.

17:48 Vo Vysokých Tatrách volia ľudia z celého Slovenska, účasť niekoľkonásobne prevyšuje počet miestnych obyvateľov. Čítajte viac

17:40 V Trenčíne vhodila volička omylom do urny aj občiansky preukaz. Vrátia jej ho až ráno, prípadne v noci po skončení volieb.

17:38 V Trnave odhadujú komisie vyššiu účasť ako v prvom kole. Priebeh volieb je pokojný. Čítajte viac

Nicholsonovej núkali hlasy za tri eurá

17:14 Alžbeta Pauková ml. priletela z Londýna, kde žije od svojich 17 rokov, len kvôli voľbám. Nepáči sa jej, že nemôže voliť zo zahraničia. Čítajte viac

17:11 Nicholsonová zo SaS uviedla, že jej v Gelnici pri rozdávaní brožúr pre eurovoľby traja Rómovia ponúkli hlasy Rómov z osady za 3 eurá. Čítajte viac

17:02 Dôchodcovia Mária a Milan Vrbiarovci z Liptovského Mikuláša sú pravidelní voliči. „Zvyčajne si vyberáme aj rovnakých kandidátov. Dnes som ale volila iného favorita ako manžel. Pre pokoj v dome som mu to nepovedala, hneval by sa,“ spresnila s úsmevom Mária.

16:51 V Poprade, odkiaľ pochádza Andrej Kiska, je vyšší záujem ako v prvom kole. Už okolo obeda dosiahla účasť v niektorých okrskoch 50 percent. Čítajte viac

16:49 V obci Valča v okrese Martin hlasovali aj svadobčania. „O tom, že budeme mať svadbu presne na volebný deň, sme v čase, keď sme ju plánovali, nevedeli. No o to je dnešný deň pre nás sviatočnejší.“ Čítajte viac

16:39 V obci Zárečie v Púchovskej doline najprv odvolili a potom išli čistiť miestny cintorín. Čítajte viac

16:33 V Hrušovanoch, rodnej obci Roberta Fica, prichádza k urnám oveľa viac voličov ako pred dvomi týždňami.

Členky volebnej komisie v Jarovniciach. Foto: Korzár - Michal Frank

Kupčenie s hlasmi zatiaľ nepotvrdili

16:27 V bratislavskom Ružinove sa volič sťažoval, že prišiel voliť a už bol v zozname voličov zapísaný ako odvolený. Podľa Ústrednej volebnej komisie zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že v okrsku postupovali správne.

16:26 V Devínskej Novej Vsi dnes hlasovali aj dvaja voliči, ktorí požiadali o voličský preukaz, ale do dňa volieb im neprišiel. Situáciu hodnotila obvodná volebná komisia. „Dohodli sa na tom, že voliči môžu odvoliť, ale preukaz budú musieť následne doniesť na miestny úrad,“ vysvetlil starosta.

16:24 V bratislavskom Lamači sa dnes jedna z voličiek dobýjala do volebnej miestnosti ešte pred jej otvorením. Myslela si, že sa zimný čas už zmenil na letný.

16:20 Na Kysuciach sa účasť rôzni. V Krásne nad Kysucou hlásna neporovnateľne vyššiu účasť oproti prvému kolu. Naopak v obciach Klubina a Radoľa čakali viac ľudí. Čítajte viac

16:17 Záujem o hlasovanie majú aj mnohí pacienti v bojnickej nemocnici. S prenosnou schránkou za nimi pôjdu členovia komisie, ktorá sídli v jednej z budov nemocnice. Čítajte viac

16:08 Kupovanie hlasov v Gelnici policajti zatiaľ nedokázali potvrdiť. Kontrolujú aj kamerové záznamy z mesta, informovala redaktorka Korzára Eva Šoltísová.

16:05V Skalke nad Váhom zatiaľ žiadni prvovoliči nevolili. Môže sa to zmeniť vo večerných hodinách, kedy očakávajú najväčší nápor. Čítajte viac

15:48 Súťažiaci tanečníci mohli voliť priamo v ružomberskej koniarni. Organizátori sa na to pripravili. Čítajte viac

Volička z Martoviec v okrese Komárno prišla v kroji. Foto: TASR

Hlasovanie dieťaťa komisia prepáčila

15:43 Rómski voliči z obce Zámutov majú o prezidentské voľby malý záujem. Zúčastňuje sa skôr na parlamentných a komunálnych voľbách, lebo majú väčší dosah na to, čo komunita považuje za dôležité. Čítajte viac

15:41 V obci Staré Hory, ktorá je známa ako mariánske pútnické miesto, odvolilo od rána na voličské preukazy už 36 voličov. Čítajte viac

15:10 V piatom volebnom okrsku v Liptovskom Hrádku zaznamenali vyššiu účasť, v porovnaní s prvým kolom približne o desať percent. Roztržitá volička chcela na obálku napísať adresu. Čítajte viac

15:02 Na prezidenta Gašparoviča čakajú koncom druhého volebného obdobia dôležité rozhodnutia. Hoci by ich mohol prenechať novej hlave štátu, neurobí tak. Čítajte viac

14:56 Z Nového Mesta nad Váhom prišiel podnet na voliča za to, že jeho obálku vhodilo do urny dieťa, ktoré držal v rukách. „Dieťa by hlasovať nemalo, no je samozrejmé, že v tomto prípade nedošlo k mareniu priebehu volieb,“ povedal zapisovateľ obvodnej komisie Kozáček.



14:55 Záujem o voľby bol v Univerzitnej nemocnici Bratislava oproti prvému kolu viac než dvojnásobný. Hlasovalo 192 ľudí.

14:54 Zrejme najvyššie na Slovensku sa dostala volebná urna na Chatu pod Soliskom, volili tu zamestnanci. Čítajte viac

Michal Kováč rozhodoval o prezidentovi v Bratislave. Foto: TASR

S čítaním a písaním potrebovali pomôcť

14:52 Od pol deviatej do pol desiatej nebude v obci Bolešov svietiť verejné osvetlenie. Zapojí sa do akcie Hodina Zeme. Čítajte viac

14:32 V Jarovniciach došlo k menším komplikáciám. Niektorí voliči nevedeli čítať ani písať. Na pomoc si podľa zákona môžu zobrať poradcu. Čítajte viac

13:30 V obci Korňa na Kysuciach je druhé kolo v znamení prenosných urien. Požiadalo o ne devätnásť voličov. Čítajte viac

14:28 Vozičkári v Bratislave mohli vďaka dobrovoľníčke Natálii Turčinovej voliť v kaviarni na Grösslingovej ulici. Možnosť využili piati.

14:22 Obvodná komisia v Ružomberku odhaduje viac voličov ako v prvom kole. Čítajte viac

14:04 V Dobšinej, kde žije silná rómska komunita, dozerajú na voľby okrem mestskej polície aj rómske hliadky. Aj tu je účasť vyššia ako v prvom kole, aj keď kupovanie hlasov sa zatiaľ nepotvrdilo, informuje redaktorka Korzára Eva Šoltísová.

Radičovej plagáty spred piatich rokov na Luníku IX. Foto: Pre SME - Tomáš Jesenský



Fico prišiel na obed do Dvorian

13:57 V obciach Matysová a Starina na severe Spiša chatári s voličskými preukazmi spotrebovali volebné lístky, museli ich doplniť. Čítajte viac

13:41 Žilinský župan Blanár volil vo Vysokej nad Kysucou. Čítajte viac

13:40 „Voliť určite nejdem. Som znechutený z kandidátov a rovnako aj z celej antikampane. Je to hnus, nebudem si kaziť taký krásny deň,“ zhodnotil Milan z Dubnice. Čítajte viac

13:38 „Účasť je jednoznačne vyššia. Celkovú sme mali pred dvomi týždňami takmer päťdesiat percent, teraz môže dosiahnuť aj sedemdesiat,“ predpokladajú v jednom z okrskov v Prievidzi. Čítajte viac

13:32 Robert Fico hlasoval spolu so synom a manželkou vo Veľkých Dvoranoch, kde žije aj jeho matka. „Nejaký čas pobudnem doma. Potom si už pôjdeme obhrýzať nechty do centrály Smeru.“



13:26 K volebnej urne v trenčianskom Zámostí prichádza k množstvo ľudí všetkých vekových kategórií. Čítajte viac



13:20 V Martine a okolí chodia ľudia voliť počas nákupov či prechádzok. „Odhadujem, že ich je viac ako v prvom kole,“ tipuje Viktor Denke z komisie v Sučanoch. Čítajte viac

Robert Fico s manželkou a synom. Foto: TASR





Odvoliť a smer Demänovská dolina

13:06 „Teraz naskočíme do áut a ideme smer Machnaté v Demänovskej doline. Začať takýto aktívny deň v prírode voľbou prezidenta môžeme len raz za päť rokov,“ smiali sa voliči v Liptovskom Mikuláši. Čítajte viac

13:03 V Považskej Bystrici prišlo voliť aj dosť mladých ľudí. Niektorí vyjadrili nesúhlas s tým, že Slováci v zahraničí voliť nemôžu. „Je to veľká somarina, že im nedali možnosť. Pri dnešnej technike by to nebol problém zariadiť.“ Čítajte viac

12:44 Exprezident Kováč očakáva, že dnešok bude zlomový. Podľa vlastných slov by nechcel byť v koži ani jedného z kandidátov v druhom kole. Svoj hlas odovzdal v Bratislave.



12:39 Takmer 101-ročná švagriná kardinála Korca volila, koho odporúčal jej švagor. Čítajte viac

12:28 Aj v Trebišove odhadujú, že účasť v druhom kole prezidentských volieb bude podstatne vyššia. Čítajte viac

12:22 Dnešok by mal zostať na väčšine územia slnečný a veľmi teplý. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 16 do 22 stupňov.

Podali podnet na komisiu v Ružinove

12:18 Posledné dva roky sa Handlová zapojila do Hodiny Zeme, pre voľby od toho tentokrát upustila. Čítajte viac



12:16 Pod Tatrami sú voľby zatiaľ pokojné. V Huncovciach, kde pred týždňom asi stovka osadníkov napadla mladých futbalistov, prišlo voliť zatiaľ o polovicu viac ľudí ako pred dvoma týždňami. Rozhodne počasie, myslia si miestni. Čítajte viac

12:14 Šalianski hasiči volia pred službou, kolegovia ich čakajú. Čítajte viac



12:10 V bratislavskom Ružinove sa sťažovali na komisiu z okrsku 52 na Základnej škole Pavla Marcelyho. Podľa podnetu si komisia nedopisovala okamžite po prevzatí voličských preukazov občanov do zoznamu voličov, ale odkladala si ich pomimo s tým, že ich dopíše neskôr. Navyše, keď prišiel jeden z občanov voliť so svojim občianskym preukazom, jeho meno už bolo zakrúžkované, teda akoby mu vydali hlasovací lístok. O zaznamenaní podnetu informovala zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie Chmelová.

12:04 Vranovčan Stano sa už roky živí ako účtovník v írskom Dubline. Vo svojom rodisku volil naposledy ako 18-ročný, dnes si to po šestnástich rokoch zopakoval. Čítajte viac

12:01 Prezident Gašparovič hlasoval v Bratislave. Bol by rád, keby druhé kolo nebolo tesným súbojom, ale myslí si, že výsledky napokon budú tesné.





Ivan Gašparovič volil spolu s manželkou v Bratislave. Foto: SME - Tomáš Benedikovič





Kiska dúfa, že voličov príde dosť

11:55 „Väzni prichádzajú do volebnej miestnosti a volia. Často sa pýtajú, ako majú voliť, tak im to vysvetlíme,“ referuje Adrián Baláž z ilavského ústavu. Čítajte viac

11:36 V Jarovniciach v Sabinovskom okrese zatiaľ rómski voliči príliš nechodia. Členka tunajšej komisie Nicholsonová (SaS) medzičasom vypovedá v súvislosti s trestným oznámením, ktoré podala pre podozrenie z kupovania hlasov. Čítajte viac

11:31 Štvrtáčka na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši má vo voľbe jasno. O kandidátoch si naštudovala materiály a sledovala kampaň. Čítajte viac

11:29 V dvoch okrskoch v obci Brodské v okrese Skalica je zatiaľ účasť vyššia asi o 30 percent, píše náš čitateľ Lukáš Malík.

11:25 Údajné napadnutie webstránky Robert Fica odstúpila Ústredná volebná komisia na políciu. Jeden podnet o porušení moratória posunula Rade pre vysielanie a retransmisiu. Informáciu od SaS o podozrení z kupovania hlasov zobrala na vedomie. Ostatné podnety odmietla.



11:18 Členovia komisií na Liptove odhadujú vyššiu účasť ako v prvom kole. Čítajte viac

11:10 „Je to iné, keď zrazu človek zaškrtáva sám seba. Môj hlas sa počíta, ale dúfam, že príde veľa ľudí voliť a že tých hlasov bude dosť,“ povedal po hlasovaní v Poprade Andrej Kiska. Čítajte viac



Andrej Kiska s dcérou a otcom pred volebnou miestnosťou v Poprade. Foto: TASR

V Krásnohorskom Podhradí je prázdno

11:00 V Považskej Bystrici je zatiaľ účasť zhruba rovnaká ako v prvom kole. Čítajte viac

10:58 V Krásnohorskom Podhradí je zatiaľ asi 10-percentná účasť. Rómovia, ktorí ignorovali prvé kolo volieb, zatiaľ nechodia ani na druhé. Tvrdia, že ich hlasy nikto nekupoval, informovala redaktorka Korzára Eva Šoltísová.

10:55 O voľby prejavilo záujem 180 pacientov Univerzitnej nemocnice Bratislava. Sú medzi nimi aj dve mamičky. „Od nového prezidenta očakávam, že bude reprezentovať Slovensko tak, ako sa patrí,“ povedala jedna z nich.

10:44 Na Orave vydali pre druhé kolo viac preukazov ako pred dvoma týždňami.

10:40 Komentátor SME Peter Schutz pricestoval kvôli voľbám z Košíc do Bratislavy. V centre hľadá nejakú volebnú miestnosť. Koho volil, sa ho môžete spýtať večer po desiatej. V TV SME bude s Lukášom Filom online odpovedať na vaše otázky a komentovať výsledky volieb.

V nemocnici na Kramároch. Foto: TASR

Sú podozrenia z kupovania hlasov

10:27 Na košickom Luníku IX je v prvých hodinách podstatne vyššia účasť než v prvom kole. Obchodníkov s hlasmi však pri miestnostiach nevidno, informuje redaktor SME Mikuláš Jesenský.

10:22 V Prešove prichádzajú hlasovať postupne, skúsení okrskári zatiaľ vnímajú trochu vyšší záujem oproti prvému kolu. Čítajte viac

10:11 Strana SaS rozšírila trestné oznámenie z piatka vo veci podozrenia z kupovania hlasov. Ukazuje na košický Luník IX a obce v okolí Košíc a Rožňavy. Čítajte viac

10:07 V okresoch Galanta a Dunajská Streda zatiaľ nie je vysoká účasť.

10:02 V Smrečanoch prišli voliť aj nadšenci v uniformách československých vojakov. Pripomínajú si oslobodzovacie boje o Liptovský Mikuláš a okolie. Čítajte viac

Voliči v Smrečanoch.

9:54 Každý prezident by mal byť lepší ako jeho predchodca, povedal po hlasovaní v Košiciach exprezident Schuster. Čítajte viac



9:48 V žiarskom Repišti je zatiaľ vyššia účasť ako v prvom kole. Ľudia rozhodujú aj o zmene erbu. Čítajte viac

9:45 Podľa starostu Veľkej Lomnice sa obec pripravila a už nehrozí, že volebné miestnosti budú musieť nechať otvorené o hodinu dlhšie, ako sa to stalo v prvom kole. Čítajte viac

Rudolf Schuster volil spolu s dcérou Ingrid (vľavo) v Košiciach. Foto: TASR

Odvoliť prišiel po ceste z akcie

9:35 Počítanie hlasov v druhom kole patrí medzi najrýchlejšie zo všetkých volieb. Do komisii lákajú najmä peniaze, za jeden deň dostanú členovia vyše 37 eur. Čítajte viac

9:31 V kysuckom Klokočove prišlo k urnám prvých päťdesiat voličov. Zúčastnili sa aj obyvatelia neďalekej osady nazývanej Ukrajina. Čítajte viac



9:27 Na Liptove chodia voliči priebežne. Členovia obvodných volebných komisií sú už v teréne, navštevujú volebné miestnosti. Čítajte viac



9:12 Hlasovať dnes môžu aj pacienti v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura, ak si vybavili voličský preukaz. Čítajte viac

8:57 V Lazanoch, kde sa voľby začali už o 6:00, bol krátko po otvorení miestností hlasovať aj Martin. „Bol som na akcii a zastavil som sa tu po ceste domov.“

8:51 S Ivanom Gašparovičom v júli odíde prezident, ktorý sa z tých doterajších najviac preslávil aj slabšími chvíľkami a trapasmi. Prečítajte si o nich viac

Príprava na Základnej škole Pavla Marcelyho v Bratislave. Foto: TASR





Komisia rieši dvanásť podnetov

8:20 Ústredná volebná komisia rieši dvanásť podnetov, ktoré súvisia s voličskými preukazmi, porušením moratória či možnosťou kupovania hlasov. Pre TASR to uviedla zapisovateľka Eva Chmelová.

7:50 Na Orave je otvorených celkovo 116 volebných miestností. Čítajte viac

7:34 V Lazanoch v okrese Prievidza začali voľby už o 6:00. Obec tým vyšla v ústrety ľuďom, ktorí sú počas soboty v zamestnaní. Čítajte viac

7:30 Na voľby sa chystajú aj Slováci z Prahy. Päťdesiatim z nich umožnili pricestovať špeciálnym autobusom zadarmo. Čítajte viac

7:02 Volebná účasť by dnes mohla presiahnuť 50 percent, osud premiéra mobilizuje. O voličské preukazy bol záujem. Tisíce Slovákov prídu voliť aj z Česka. Čítajte viac

7:00 Práve sa otvorili volebné miestnosti. Nenechávajte to na iných, rozhodnite aj vy, kto bude prezidentom.

Volebný deň:

Hlasuje sa do desiatej večer:

volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00 ,

, informácia o vašej volebnej miestnosti prišla poštou, priniesť si treba občiansky preukaz alebo pas,

alebo pas, ak si občiansky preukaz zabudnete, môžete voliť aj v prípade, že vás spozná člen volebnej komisie ,

, mimo trvalého bydliska sa dá voliť jedine s voličským preukazom, ktorý obce a mestá vydávali do piatka.

Ku kandidátovi jeden krížik:

volič dostane volebný lístok s menami dvoch kandidátov a obálku,

s menami dvoch kandidátov a obálku, svoju voľbu vyznačíte krížikom do štvorčeka pred menom kandidáta,

pred menom kandidáta, iné symboly (napr. krúžok či fajka) sú neplatné,

takto upravený lístok treba zalepiť do obálky a vhodiť do volebnej urny.

Výsledky budú v noci:

hlasy začnú počítať ihneď po zatvorení volebných miestností,

volebných miestností, priebežné výsledky bude zverejňovať sme.sk a stránka volbysr.sk,

a stránka volbysr.sk, sme.sk bude od 22:00 vysielať debatu s komentátorom Petrom Schutzom a karikaturistom Martinom Shootym Šútovcom ,

bude vysielať debatu s komentátorom a karikaturistom , prvé čiastkové výsledky by mohli byť známe po 22:30 ,

, pred piatimi rokmi boli neoficiálne konečné výsledky krátko pred pol druhou v noci ,

krátko , volebné štúdio bude od 21:55 vysielať verejnoprávna RTVS na Jednotke a Rádiu Slovensko ,

vysielať verejnoprávna RTVS na a , od 22:00 bude o voľbách informovať aj televízia Markíza a rádio Expres.





