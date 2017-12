Kiska bude prezidentom, Fico priznal porážku

Nový prezident Andrej Kiska nastúpi do funkcie 15. júna. Roberta Fica zdolal o takmer dvadsať percent.

29. mar 2014 o 21:50 SME

Kiska získal 59,38 percenta hlasov, Fico 40,61 percenta

Voliť prišlo 50,48 percenta z oprávnených voličov

Fico priznal porážku po spočítaní asi 50 percent hlasov



Kiska bude prezidentom od 15. júna

9:17 Prezidentom bude Andrej Kiska, potvrdila Ústredná volebná komisia.

3:06 Fico opustil Smer. Odišiel so slovami "dobrú noc, majte sa krásne". Na otázky odvetil len slovami "som prehral" a pokrčil plecom. Vyzeral unavene. To je zo Súmračnej všetko. Dobrú noc.

1:54 Robert Fico utŕžil ďaleko najhoršiu prehru svojej politickej kariéry, neporovnateľnú s voľbami 2002 či 2010. Prehral na hlavu, prehral o triedu a výživne. Dostal taký výprask, že všetci experti, ktorí veštili tesný výsledok, by mali vrátiť diplomy. Čítajte komentár Petra Schutza

1:44 Komentátori SME hovoria o voľbách:

1:14 Robert Fico získal menej hlasov, ako Iveta Radičová pred piatimi rokmi. Tá ich vtedy dostala 988 808, Fico ich teraz napriek obrovskej mobilizačnej kampani len 893 841. Čítajte viac

1:11 Šéf Ficovho štábu Maďarič opustil centrálu. Zopakoval, že Kisku ako prezidenta budú rešpektovať a budú sa k nemu správať ako k hlave štátu. Prehru nevníma ako úplný neúspech, keďže hlasy pre Fica kopírujú preferencie Smeru. Zodpovednosť sa vyvodzovať nebude. Maďarič povedal, že namiesto Fica pôjde v nedeľu do televíznych debát on.

1:09 „Slovensko ukázalo, že dobro vie víťaziť nad zlom a rozum vie víťaziť nad hlúposťou,“ zhodnotila výsledky volieb jedna z blízkych spolupracovníčok Andreja Kisku Ľudmila Kolesárová z Dobrého anjela.

1:02 Pri Smere sa stále čaká, vedenie strany je stále v budove. Šoféri ale už začali zahrievať autá, niekto dôležitý odíde. Ficova dodávka ale ešte nevrčí.

1:01 Server SME.sk nebol v kľúčovú dobu volebnej noci dostupný. Dôvodom bol dosiaľ najmasívnejší DDoS útok vedený na denník SME. Čítajte viac

1:00 Za rodinu nového prezidenta rozdáva vo volebnej centrále rozhovory jeho 23-ročná dcéra Natália, ktorá pricestovala z Londýna. Víťazstvo otca si vysvetľuje najmä tým, že ľudia uvideli jeho dobrotu.

„Je to naozaj dobrý človek, vždy viedol pozitívnu kampaň, nehádzal špinu na iných ľudí, celý čas bol sám sebou a hovoril, že to, čo chce urobiť, chce urobiť pre ľudí a to je naozaj pravda,“ povedala.

0:45 Šéfredaktor českého časopisu Respekt Erik Tabery napísal k slovenským voľbám: "Když v Česku prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman, vnímali to mnozí jako důkaz, že přímá volba je hrozbou pro demokracii. Slovenské volby hlavy státu ale ukázaly, že přímý výběr může přinést i její posílení."

0:33 Fico získal nadpolovičnú väčšinu len v Trenčianskom kraji, kde získal len 50,68 percenta. Všetky ostatné kraje získal Andrej Kiska.

0:30 Andrej Kiska opustil svojich priaznivcov hneď po brífingu, na ktorom sa poďakoval voličom. V jeho štábe sa však ďalej oslavuje, dokonca sa spievala aj hymna. Osláviť víťazstvo prišli aj herci Peter Šimun či Juraj Kemka, režisér Silvester Lavrík, jazzová speváčka Lucia Lužinská, zabávačka Elena Vacvalová či šéf kníhkupectva Martinus Michal Meško.

0:26 Novinári dúfajú, že porazený Fico vyjde z centrály skôr ako Mečiar. Tomu to trvalo 48 hodín. Aj Fico má v budove posteľ. Ďalšou témou je, ako by vo voľbách dopadol Robo Kazík.

0:27 Podľa Flašíkovej Beňovej je výsledok úplne v pohode, normálny a čakali ho.

0:25 Podporovatelia Kisku Daniel Lipšic, Miroslav Beblavý a Radoslav Procházka tvrdia, že premiér Fico by mal po volebnom debakli zvážiť demisiu. Čítajte viac

0:13 Zo Smeru odchádzajú prví poslanci. Miroslav Číž aj Boris Zala kráčajú bez slov, možno aj preto, že sa ich nikto nič nepýta.

0:11 "Nálada je primeraná výsledku," hovoril pri odchode minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Poslanec Smeru Dušan Jarjabek podráždene zagratuloval novinárom, že sa im podarilo.

0:10 Redaktorka TV Joj na Súmračnej nahlas rozmýšľa, či je v poriadku zahlásiť sa do živého vstupu: "Spred centrály porazeného."

23:55 Na Fica čaká pri východe asi dvadsať novinárov. Až na pár vtipov je tu dôstojná atmosféra. Haka nikto netancuje.

Kiskova prvá tlačovka ako víťaza

23:53 "Ďakujem, ďakujem, ďakujem všetkým," povedal Kiska. "Ďakujem všetkým, ktorí prišli voliť. Ďakujem tým, ktorí volili mňa, pretože vďaka nim budem o chvíľu prezidentom." Čítajte viac

23:51 "Dámy a páni, Andrej Kiska má milión hlasov," ozvalo sa vo volebnej centrále nového prezidenta.

23:50 Zrátaných je 83,5 hlasov. Kiska má 59,4 a Fico 40,6 percenta hlasov.

23:43 Novinári opäť vychádzajú z budovy Smeru. Čakajú na Ficov odchod. Jeho dodávke už vychladol motor. Ochrankári sa vrátili do budovy.

23:38 Po Ficovom vyhlásení sa z budovy trúsia vodiči a ochrankári. Zatiaľ neštartujú, iba pofajčievajú. Povolebná depresia na nich zjavne nedoľahla. Vtipkujú o bývalom ochrankárovi Žaťkovi, ktorý upozornil na podvody s benzínom medzi ochrankármi.

23:30 Fico priznal porážku porážku a zablahoželal Kiskovi k víťazstvu.

23:28 Do Kiskovho štábu dorazil Rado Procházka. Reagoval vraj na sms od Kisku, ktorý mu napísal, že ho rád uvidí. "To je na demisiu, komentoval predbežné výsledky Procházka. Kiskovi priniesol k víťazstvu zatiaľ tajný darček.

23:24 Fico ohlásil tlačovú besedu neočakávane rýchlo, zrejme prizná porážku.

23:19 V centrále Smeru je mĺkvo. Jediným zvukom v okolí je bublanie osemvalcov. Šoféri limuzín si kúria.

23:10 Spočítaných je 32 percent hlasov. Fico získal zatiaľ 41,1 a Kiska 58,9 percenta hlasov.

V centrále Smeru je mĺkvo

23:05 Novinári v centrále Smeru prestávajú zháňať politikov. Hlavne sa dohadujú, či "je to vybavená vec", alebo nie. Pred vchodom je chladno, iba od motora Ficovej dodávky ide trošku tepla.

23:02 Andrej Kiska po zverejnení prvých výsledkov medzi hostí, ktorí búrlivo vítajú každé nové čísla, stále neprišiel. Množia sa však politici. Okrem Lipšica dorazli jeho kolegovia z Novy Jana Žitňanská a Martin Barto. prišli aj Martin Fedor z SDKÚ a jeho bývalý kolega Miroslav Beblavý. "Ďalší prídu podľa toho, či vyhrá," ozval sa bonmot medzi novinármi.

22:59 Na Luníku 9 v Košiciach suverénne zvíťazil Andrej Kiska. na rómskom sídlisku získal 303 hlasov, Robert Fico 19. V dvoch okrskoch z 3740 voličmi dosiahla účasť 8,77 percenta. V prvom kole sa volieb zúčastnilo len 59 voličov, teda 1,57 percenta, čo je absolútny slovenský rekord.

V Kecerovciach (okres Košice-okolie) s výrazným náskokom vyhral Fico zo 411 platných hlasov získal 315, 96 voličov dalo hlas Kiskovi. Volieb sa zúčastnilo 22,35 percent voličov.

22:51 Deväť percent okrskov je už sčítaných, Kiska vedie s 57,3 percentami, Fico má 42,7.

22:45 Novinári v Smere už nikoho podstatného nečakajú. Sedia vnútri a nadávajú na internetové pripojenie. Smerácka wifi je preťažená, problém je aj s mobilnými sieťami.

22:35 Výsledky v obci Kátov na Záhorí: Kiska 65,21, Fico 33,33 percenta. Neplatných 1,45 percenta hlasov.

22:25 V centrále Kisku je aj Daniel Lipšic, ktorý ho podporil už v prvom kole. Hovorí, že antikampaň prekročila hranice slušnosti.

22:20 O Pavla Pašku je výrazne menší záujem: iba dve kamery a jeden diktafón. Na otázku, či bude premiérom, povedal: "Hm, hm." Asi to bol smiech.

22:15 Do centrály už prišiel Robert Fico. "Veľký rešpekt," povedal Fico pri príchode. "Obhrýzam si nechty, samozrejme." Fico vraví, že podľa čísiel, ktoré majú, prišlo voliť oveľa viac ľudí ako v prvom kole. Fico sa zdržal pri novinároch minútu a osem sekúnd. Ani on nič netipuje, všetky voľby sú preňho emotívne, mal dobrý obed. Odpovedal denníku SME, aj keď ťažko povedať, či v klbku novinárov videl, komu odpovedal.

22:11 Teplota na Súmračnej klesá, atmosféra hustne. Fico príde do piatich minút straníckou dodávkou.

22:10 Do budovy na Súmračnej prišli ďalší ministri: Malatinský, Lajčák, Zvolenská a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Sú tu aj štátni tajomníci. Limuzíny už nemajú kde parkovať. Hodnota autoparku pred Smerom sa začína blížiť rozpočtu pre vedu a výskum Senegalu.

22:08 Andrej Kiska presne o desiatej prišiel medzi hostí a novinárov. „Čaká nás dlhá a napínavá noc,“ povedal. V týchto chvíľach sa víta s hosťami, ktorí jeho príchod ocenili potleskom.

22:05 Neúspešný prezidentský kandidát Milan Kňažko zverejnil o desiatej večer blog, v ktorom sa vracia k svojej neúčasti na spoločnej tlačovke jeho, Andreja Kisku a Radoslava Procházku. "Na tlačovú konferenciu som napokon neprišiel z dvoch hlavných dôvodov," píše.

"Bola amatérsky zorganizovaná a nebolo vôbec jasné, čo na nej zaznie a ktorý z kandidátov s čím vystúpi. Po druhé, k Andrejovi Kiskovi som mal a mám výhrady (...) Mal som opodstatnenú obavu, že v prípade novinárskych otázok, ktoré sa budú vracať k mojim výhradám voči Andrejovi Kiskovi, bude moja podpora oslabená a môžem mu viac uškodiť, než pomôcť."

V blogu zopakoval, že podľa neho by bol Kiska lepším prezidentom ako Robert Fico.

22:01 Ján Počiatek na dnes zvolil prešívanú bundičku. Jeho šoférovi sa nechcelo cúvať, tak limuzínou rozohnal húf novinárov. Prišla aj smerácka mlaď. Posilňovala sa vetou "samozrejme, že vyhráme" tak, aby to počuli novinári.

V centrálach sa schádzajú hostia

22:00 Voľby sa skončili.

21:58 Na Smere je aj Dušan Čaplovič. Iba prešiel okolo novinárov. Kravatu nemal, takže sa podľa jej farby nedalo nič analyzovať. Kravatu nemá ani Martin Glváč. Zato má vyšportovaného ochrankára.



21:57 Vo volebnom štábe Andreja Kisku vládne nervozita. "Bola to presila," hodnotí kampaň šéf volebného tímu Rado Baťo, ktorý aj s kolegami ťahajú pred hotelom jednu cigaretu za druhou. Kisku prišli na pár minút do hotelovej izby podporiť jeho priatelia z popradských firiem a Dobrého anjela.

21:55 Na Súmračnú prišiel aj Robert Kaliňák. Pýtal sa novinárov, či boli voliť, hovoril, že proti nim viedli "štandardnú antikampaň", že výsledok netipuje, lebo mu to aj tak nejde a na otázku, či bude premiérom sa štandardne čudoval. Pôsobil zmierene s čímkoľvek. Monika Flašíková Beňová prišla v modro - tyrkysovej variácii.

Na Súmračnú prišiel Robert Kaliňák.

21:45 Medzi hosťami Andreja Kisku sú rovnako ako počas 1. kola prevažne Kiskovi priatelia z popradských firiem či Dobrého anjela. Denník Nový čas píše, že pozvaní sú aj Kiskovi podporovatelia ako hokejový tréner Ján Filc, herci Zuzana Krónerová a Juraj Kemka, spisovateľ Michal Hvorecký, zabávačka Elena Vacvalová, spevák Peter Cmorík či politik Daniel Lipšic.

21:40 Prvé oficiálne informácie od Erika Tomáša: premiér príde po desiatej, nemusíte tu mrznúť, zavoláme vás. Minister Peter Žiga prišiel svižne a rovnako rýchlo zmizol za dverami.

21:38 Prezidentský kandidát Andrej Kiska pred malou chvíľou dorazil do volebnej centrály v štvorhviezdičkovom hoteli Devín na bratislavskom nábreží, píše Michal Piško. Zatiaľ sa zdržuje mimo hostí, do kongresovej sály by mal prísť po uzatvorení volebných miestností okolo desiatej.

V sále majú podobne ako pred dvoma týždňami prevahu novinári, ktorých je tu niekoľko desiatok a prišli aj zo zahraničia. Kým pred dvomi týždňami ich v novinárskej miestnosti rozptyľoval biliard na Eurosporte, tentokrát je to box.

Viacerí z nich hovoria, že výsledok je tento raz mimoriadne ťažké tipovať. „Je to jasné, vyhrá Kiska,“ nesúhlasí fyzik a redaktor časopisu .týždeň Martin Mojžiš.

21:37 Do centrály Smeru začínajú nosiť jedlo a prišiel aj prvý gratulant s igelitkou. Novinári sa dohadujú, kto to je, píše Miroslav Kern.

21:35 Pri vchode do budovy Smeru sa začínajú schádzať novinári, ktorí čakajú na Fica. Vraj má prísť už okolo desiatej, možno dokonca skôr. Oficiálne to ale nevie nikto z nich.

21:30 Na Súmračnej v centrále Smeru sa chystá volebná noc. Do budovy sa trúsia prví ministri - už je tu napríklad Ľubomír Jahnátek. Stráži ju zopár ochrankárov. Zatiaľ pôsobia priateľsky.



Volebný deň sme sledovali minútu po minúte

