Víťaz Kiska poďakoval za silný mandát, chce poľudštiť politiku

Andrej Kiska sľubuje, že sa bude snažiť o slušnejšiu politiku. V najbližších dňoch chce oddychovať.

BRATISLAVA. Víťaz prezidentských volieb Andrej Kiska poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli voliť a špeciálne tým, ktorí mu odovzdali hlas.

"V prvom rade ďakujem všetkým voličom, že prišli voliť a dali mne ako prezidentovi silný mandát. Ďakujem pravdaže voličom, ktorí volili mňa, pretože vďaka nim budem za chvíľku novým prezidentom Slovenska," vyhlásil na tlačovej konferencii Kiska.

Zároveň dodal, že splní to, čo aj sľúbil. "Sľúbil som, že budem prezidentom všetkých občanov a že budem ľudí spájať a ľudí motivovať," povedal.

Poďakoval a rýchlo odišiel

"Pokúsim sa poľudštiť našu politiku a vrátiť naspäť dôveru v slušné slovo, pretože ľudia sú už znechutení z hádok. Ako prezident spravím všetko preto, aby sa politika na Slovensku stala slušnejšia," dodal.

V najbližších dňoch chce oddychovať, potom je pripravený odpovedať na všetky otázky novinárov.

Svojich priaznivcov opustil hneď po brífingu. V štábe ďalej oslavovalo, dokonca sa spievala aj štátna hymna.

Prišli napríklad aj herci Peter Šimun či Juraj Kemka, režisér Silvester Laurík, jazzová speváčka Lucia Lužinská, zabávačka Elena Vacvalová či šéf kníhkupectva Martinus Michal Meško.

Podporovatelia Kisku Daniel Lipšic, Miroslav Beblavý a Radoslav Procházka tvrdia, že premiér Robert Fico by mal po volebnom debakli zvážiť demisiu.

Odpovede dávala dcéra

Za rodinu nového prezidenta potom rozdáva rozhovory jeho 23-ročná dcéra Natália, ktorá pricestovala z Londýna. Víťazstvo otca si vysvetľuje najmä tým, že ľudia uvideli jeho dobrotu.

„Je to naozaj dobrý človek, vždy viedol pozitívnu kampaň, nehádzal špinu na iných ľudí, celý čas bol sám sebou a hovoril, že to, čo chce urobiť, chce urobiť pre ľudí a to je naozaj pravda,“ povedala.

Zaskočiť sa nenechala ani faux pas od jedného z novinárov, ktorý sa jej pýtal, ako sa zhostí jej mama úlohy prvej dámy.

Natália je však dcéra z prvého manželstva, s druhou manželkou Martinou má Kiska 9-ročnú dcéru Veroniku a 5-ročného Viktora.

„Slovensko ukázalo, že dobro vie víťaziť nad zlom a rozum vie víťaziť nad hlúposťou,“ zhodnotila voľby jedna z blízkych spolupracovníčiek Andreja Kisku Ľudmila Kolesárová z Dobrého Anjela.

Aj ona bola v hŕstke najbližších, ktorých Kiska ešte pred zverejnením výsledkov pozval do svojej hotelovej izby.

„Bolo to presne ako v práci, všetci sme boli v strese, prišli sme za ním a on nás upokojoval,“ prezradila.