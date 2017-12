Maďarič je pripravený prijať zodpovednosť za Ficov neúspech

Šéf premiérovej kampane si myslí, že mnoho ľudí nešlo voliť, pretože chceli, aby Robert Fico ostal šéfom vlády.

BRATISLAVA. Marek Maďarič, podpredseda Smeru a šéf kampane Roberta Fica, v nedeľu odmietol úvahy o tom, že by výrazná prehra premiéra voči Andrejovi Kiskovi mala mať dopad na vládny kabinet.

Rekonštrukciu kabinetu v TA3 pripustil, ale nie ako dôsledok volebnej porážky Fica.

"Ak by v budúcnosti došlo k zmenám vo vláde, tým motívom určite nebudú prezidentské voľby, ale to, že sa v polke času môže zhodnotiť, aj premiér sa môže pozrieť na jednotlivé rezorty nejakou optikou, to môže byť, ale to nebude súvisieť s prezidentskými voľbami," povedal.

V Smere vidia normálny výsledok

Podľa Maďariča si Fico a jeho vláda vo voľbách obhájili súčasné postavenie na politickej scéne. Domnieva sa, že výsledok zodpovedá súčasným preferenciám Smeru a korešponduje s prívržencami Fica v parlamentných voľbách 2012.

Zároveň je presvedčený, že "zaujímavý" počet voličov ostal v sobotu doma, lebo chce vidieť Fica naďalej na čele vlády.

Pokiaľ ide o vyvodenie zodpovednosti za porážku, skôr než na Fica by podľa Maďariča mala smerovať táto otázka naňho samotného ako šéfa volebného tímu.

"Tam by som skôr očakával nejakú diskusiu dovnútra. Keby som takej otázke čelil, tak sa k nej určite zásadne postavím," uviedol Maďarič.

Čakajú, akou bude Kiska protiváhou

Podpredseda vlády povedal, že sa budú snažiť o štandardný vzťah s novým prezidentom a že budúce fungovanie závisí od neho, keďže chce byť protiváhou vláde.

"Záleží na pánovi Kiskovi, akým obsahom naplní pojem protiváha vláde. On bude do určitej miery určovať vzťah medzi prezidentom a vládou," doplnil Maďarič.

Víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,38 percenta ľudí. Jeho protikandidát Robert Fico získal podporu 40,61 percenta voličov.