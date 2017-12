Maňka: Premiér bol náš najlepší kandidát

Podpredseda Smeru VLADIMÍR MAŇKA si želá, aby bol Andrej Kiska dobrým prezidentom.

30. mar 2014 o 20:11 Matej Dugovič

Čo hovoríte na výsledky volieb?

„Pravicová vláda tu nechala chaos a rozvrátený daňový systém. Konsolidácia, ktorá bola nevyhnutná aj z dôvodov, že bez nej by sme krízu neprekonali, by nepriniesla popularitu žiadnej zodpovednej vláde. Ak však má Slovensko prosperovať, niekedy musí podstúpiť aj nepopulárne kroky.“

Bol to šok?

„Samozrejme, želali sme si víťazstvo, ale šok to určite nebol.“

Rozdiel medzi kandidátmi bol takmer 20 percent.

„V boji všetci proti jednému výsledok beriem ako potvrdenie preferencií Smeru, ktoré sú napriek konsolidačným opatreniam vysoké.“

Zlyhal premiér alebo strana?

„Situácia v celej Európe bola posledných päť rokov zložitá a nezamestnanosť rástla. Mnohým sa zdá, že to trvá dlho a strácajú trpezlivosť. Vtedy sa objaví nová tvár a začne ľuďom sľubovať, že to vyrieši. Teraz nehovorím o Andrejovi Kiskovi, ale principiálne o tom, čo sa deje v Európe. Ľudia sľubom niekedy uveria a podľa toho hlasujú. Zvoliť neznámeho človeka je vždy riziko.“

video //www.sme.sk/vp/29593/

Fico mal veľa možností ukázať, čo dokáže, dostatok voličov však nepresvedčil.

„Ktokoľvek by robil nevyhnutné záchranné opatrenia v čase najtvrdšej krízy, ľudia by mu to spočítali.