Kiska: Rád by som sa stretol s Ivanom Gašparovičom

Nový prezident ANDREJ KISKA sa nevzdá obchodných podielov vo svojich firmách, prezidentského platu však áno.

30. mar 2014 o 20:25 Ján Krempaský

SME v nedeľu poskytol krátky rozhovor.

Očakávali ste, že nad Robertom Ficom vyhráte až takmer o devätnásť percent hlasov?

„Neočakával som to. Problém bol v tom, že sme nevedeli, aký dosah bude mať antikampaň, spustená v posledných dňoch. Boli proti mne distribuované nové letáky. Po Slovensku rozmiestnili bilbordy, ktoré boli tiež súčasťou antikampane. Preto ma víťazstvo a dôvera takého veľkého počtu ľudí – 1,3 milióna – veľmi potešili.“

Čím si vysvetľujte, že ste vyhrali až s takým náskokom?

„Nie som politológ. Je to skôr otázka pre politológov a sociológov, aby to lepšie rozobrali. Neviem to presne vysvetliť. Vidieť, že potreba nezávislých a nestraníckych ľudí v tejto funkcii je v našej spoločnosti veľká.“

Ozval sa vám po vašom víťazstve telefonicky Robert Fico alebo niekto iný zo Smeru?

„Nie. O žiadnom telefonáte alebo esemeske nemám žiadnu informáciu.“

Do vášho vymenovania za prezidenta je ešte niekoľko týždňov. Máte už plán, čo počas tohto obdobia budete robiť?