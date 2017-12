Kiska nechce viac moci, no je proti odstaveniu od Súdnej rady

Andrejovi Kiskovi sľúbil pomoc bývalý šéf Ústavného súdu Ján Mazák. Diskutoval by aj s Robertom Ficom.

30. mar 2014 o 21:15 tasr, sita

BRATISLAVA. Víťaz prezidentských volieb Andrej Kiska nie je zástancom toho, aby sa rozširovali právomoci prezidenta.

Jeho úlohu vníma ako autoritu, ktorá by mala za ľudí klásť otázky a vyzývať vládu a parlament, aby svoje sľuby plnili. Povedal to v nedeľu večer v relácii TA3 V politike.

Nepovažoval by však za správne, ak by prezident prišiel o právomoc nominovať členov do Súdnej rady. Vplyv v Súdnej rade obmedzuje novela ústavy, ktorú v parlamente predložil Smer s KDH.

Zoznámil by sa s každým

Po príchode do Prezidentského paláca by sa chcel Kiska zoznámiť s každým, kto v ňom pôsobí, potom sa chce venovať príprave tímu odborníkov a vízii, ako čo najlepšie prezidentský úrad priblížiť k ľuďom.

Kiska uviedol, že pomoc mu už prisľúbil napríklad bývalý predseda Ústavného súdu Ján Mazák.

"V prvom rade musí byť človek sám príkladom," odpovedal Kiska na otázku, aké budú jeho prvé kroky, ktorými sa bude snažiť o návrat dôvery v prezidentský úrad.

"Budem stáť za ľuďmi, budem bojovať za ľudí, aby vedeli, že skutočne prezident je na ich strane," dodal s tým, že politikom bude zase často pripomínať, prečo im voliči dali hlas.

Ako vidí Fico prezidenta

Kiska by privítal možno ešte pred svojou inauguráciou stretnutie s porazeným protikandidátom a premiérom Robertom Ficom (Smer).

„Pravdaže privítam čím skôr stretnutie s pánom premiérom, aby sme diskutovali, ako aj on vidí úlohu prezidenta.“