Mazák a Bútora sú pripravení pomáhať Kiskovi

Či budú bývalý šéf Ústavného súdu a veľvyslanec v USA pracovať aj v prezidentskej kancelárii, zatiaľ nehovoria.

BRATISLAVA. Bývalý sudca a predseda Ústavného súdu Ján Mazák je pripravený radiť víťazovi prezidentských volieb a budúcej hlave štátu Andrejovi Kiskovi v oblasti práva a fungovania Európskej únie.

"Moja úloha bude veľmi jednoduchá, ja mu poviem určité odporúčania, východiská a potom bude na ňom, ako sa rozhodne takúto radu zúročiť," povedal v pondelok Mazák agentúre SITA.

O priamom začlenení do Kiskovho tímu v rámci prezidentského úradu však spolu s budúcou hlavou štátu podľa Mazáka nehovorili.

Mazák chce s Kiskom spolupracovať na profesionálnej úrovni. "Ja sa podobne ako pán Kiska nechcem dostávať do vzťahu s politickými stranami a politikmi," dodal.

V súčasnosti Mazák pracuje na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pôsobí tiež ako člen Výboru pre výber sudcov Súdu pre verejnú službu.

"Ja si veľmi rád usporiadam svoje povinnosti aj na univerzite, aj v Bruseli, aj v Luxemburgu, aby som mohol byť nápomocný," konštatoval.

Andrej Kiska okrem Jána Mazáka spomenul ako svojho poradcu aj bývalého veľvyslanca v USA a odborníka na zahraničnú politiku Martina Bútoru.

"Zatiaľ sme hovorili iba o prechodnom období, teda do 15. júna," povedal Bútora agentúre SITA.

Bútora by mal byť podľa vlastných slov súčasťou tímu, ktorý bude Kiskovi pomáhať až do jeho nástupu do funkcie. Či bude neskôr pracovať aj v kancelárii prezidenta, Bútora nepovedal.

