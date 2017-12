Súdna rada navrhne na sudkyňu ženu, ktorá vyhrala konkurz u brata

Karola Krochtu za konkurz minister Tomáš Borec odvolal z funkcie predsedu Okresného súdu v Bardejove.

31. mar 2014 o 12:13 TASR

BRATISLAVA. Súdna rada navrhne prezidentovi vymenovať za sudkyňu Okresného súdu v Bardejove Katarínu Krochtovú, ktorá vo výberovom konaní uspela v čase, keď súd viedol jej brat Karol Krochta.

Toho len nedávno odvolal minister spravodlivosti Tomáš Borec z funkcie predsedu súdu.

Proti bol len jeden

Jediný, kto hlasoval proti bol Dušan Čimo. Ešte počas diskusie navrhol, aby prezidentovi nebol zaslaný návrh na vymenovanie Krochtovej za sudkyňu.

Predseda Súdnej rady Štefan Harabin na to reagoval, že Čimo sa neriadi spisovým materiálom, ale tým, čo sa píše v novinách.

Zo štrnástich prítomných členov Súdnej rady hlasovali za vymenovanie Krochtovej do sudcovskej funkcie 12 členov, jeden bol proti a jeden sa zdržal.

Krochtová v súčasnosti pôsobí na Ústavnom súde a podľa zverejneného životopisu má trvalé bydlisko v Košiciach.

Z Košíc do Bardejova je to viac ako 70 kilometrov. Pred členmi Súdnej rady povedala, že do práce bude dochádzať.

Kritickú otázku Harabin stopol

Počas diskusie padla aj otázka, prečo sa prihlásila na súd, ktorému predsedá jej brat. Slovo na odpoveď nedostala.

Harabin vyhlásil , že je neetické jej túto otázku klásť, keďže jej to zákon nezakazuje.

Podľa zverejnených dokumentov zvíťazila spomedzi 19 uchádzačov. V poradí druhého predstihla len o jeden bod, pričom ešte pred poslednou časťou výberového konania ústnou skúškou zaostávala o 11 bodov.

Borec odvolal Krochtu z funkcie predsedu súdu 19. marca na návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove Anny Ilčinovej. Minister dôvody svojho rozhodnutia nemedializoval.