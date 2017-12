Februárový prieskum Medianu: Smer 42, KDH a Obyčajní deväť

Prieskum prebehol ešte pred prezidentskými voľbami. Na hranici zvoliteľnosti je SNS a SMK.

31. mar 2014 o 13:30 Denisa Ballová, Ján Krempaský





BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali vo februári, víťazom by sa podľa prieskumu agentúry Median stala strana Smer so ziskom 42 percent hlasov.

Druhé miesto by patrilo KDH s podporou 9,5 percent nasledované hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktoré by podporilo 9,4 percent voličov.

V Národnej rade by sedeli aj poslanci strán SDKÚ (7,6 percent), Most-Híd (6,9 percent) či SaS (6,8).

SNS dosiahla 4,8 percenta, SMK 4,6, čo by na vstup do parlamentu nestačilo.

Podpora žiadnej ďalšej strany ani hnutia by nepresiahla tri percentá, vrátane Novy Daniela Lipšica či extrémistickej ĽSNS.

Je to už druhý prieskum v tomto roku, ktorý Lipšicovej strane nameral percentá pod hranicou zvoliteľnosti. Nova by sa do parlamentu nedostala ani podľa februárového prieskumu agentúry Focus, kde získala štyri percentá.

Stabilne nad päť percent sa strana objavuje len v prieskumoch agentúry MVK.

Líder Novy Lipšic najvýraznejšie zo všetkých politikov počas prezidentskej kampane podporoval víťaza

Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1 094 respondentov vo veku 18 až 79 rokov v termíne od 3. februára do 2. marca 2014.

Respondentov sa opýtali: Keby sa parlamentné voľby konali zajtra, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?