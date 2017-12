Ján Mazák: Kiska nemusí Harabina vymenovať

O spolupráci s Andrejom Kiskom hovorí bývalý predseda Ústavného súdu JÁN MAZÁK.

31. mar 2014 o 20:26 Miroslav Kern

Ako budete spolupracovať s prezidentom Kiskom?

„Hovorili sme spolu len vo všeobecnosti, vymenili sme si e­maily a raz či dvakrát sme sa stretli. Dohodli sme sa na tom, že to bude spolupráca pri témach legislatíva, súdnictvo a v tomto kontexte aj otázky, ktoré sa týkajú Európskej únie. Dve či tri otázky som už pre neho spracoval počas kampane pred druhým kolom volieb. Predstavu, ako budeme spolupracovať, nechávam naňho. Som pripravený mu poskytnúť všetko o témach, s ktorými pracujem celý život, a on nech si vyberie, čo pre neho bude potrebné.“

Máte záujem pracovať priamo v kancelárii prezidenta?

„Asi nie. Nie preto, že by to nemohla byť zaujímavá práca. Bol som predsedom Ústavného súdu, som doživotne generálnym advokátom Súdneho dvora Európskej únie. Pozíciu poradcu by som skôr vnímal ako externú, aj keď som pripravený byť prezidentovi Kiskovi k dispozícii hoci aj každý deň. Mám povinnosti univerzitného učiteľa aj v Bruseli a Luxemburgu. Sú takého charakteru, že by som od nich nechcel upustiť. Navyše, kandidujem za sudcu Ústavného súdu. Ak by som sa ním stal, moja spolupráca s prezidentom by sa musela zo zákona skončiť.“

Takže ste sa bavili, či mu budete robiť poradcu?

„Konkrétne obrysy spolupráce sme nedohodli. Nechávam to na ňom. O tom, že by som mal pôsobiť priamo vnútri jeho tímu v kancelárii prezidenta, sme nehovorili. Je tu však aj taká teoretická možnosť.“

Čo by ste mu poradili? Mal by vymeniť vedenie Ústavného súdu?

„Prezident by sa ma mohol spýtať len na otázku, či by napríklad mohol zákonne vymeniť vedenie Ústavného súdu. A odpovedal by som mu, či to je, alebo nie je možné a ak áno, za akých podmienok. Odporúčania by som mu v žiadnom prípade nedával. Moja poradenská činnosť zostane prísne limitovaná profesionálnymi skutočnosťami bez ovplyvňovania jeho rozhodnutia a jeho ústavného aktu.“

Čo si myslíte o reformách justície, ktoré plánujú Smer a KDH?