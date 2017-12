Opozícia vyzýva KDH, aby so Smerom neoslabilo Kisku

Ján Figeľ sa SaS, Obyčajných a Novy pýta, či by prišli s výzvou neoslabiť vplyv prezidenta, aj keby vyhral Fico.

BRATISLAVA. Predstavitelia SaS, OĽaNO a Nova vyzývajú KDH, aby z návrhu novely Ústavy, ktorý sa s podporou Smeru nachádza v druhom čítaní, vypustili oslabenie prezidenta.

Prezident má totiž po novom prísť o kompetenciu menovať troch členov Súdnej rady.

"Považujeme za nebezpečné, čo plánujú koaliční partneri Smer a KDH. Ak Andrej Kiska nebude mať možnosť menovať členov Súdnej rady, budú ju mať okrem sudcov už len vláda a parlament, čiže strana Smer," upozornil líder SaS Richard Sulík.

Za nebezpečný precedens považuje takto narýchlo upravované kompetencie hlavy štátu len preto, lebo sa Robertovi Ficovi (Smer) nepodarilo uspieť v prezidentských voľbách.

Lipšic ukazuje na absurdnosti návrhu

Šéf hnutia Nova Daniel Lipšic zdôraznil, že keď sa Súdna rada pred rokmi kreovala, bolo cieľom, aby svojich členov menovali viaceré ústavné orgány a aby tam nikto nemal navrch.

"Nikdy neexistovala iniciatíva, aby prezident stratil oprávnenie menovať troch členov súdnej rady," podčiarkol.

Zároveň pripomenul, že na absurdnosť návrhu poukazoval už po prvom kole prezidentských volieb, keď nebolo známe, kto v nich zvíťazí.

Za nezmysel tiež označil, že po septembri, kedy má novela ústavy nadobudnúť účinnosť, sa osem členov rady zvolených parlamentom a vládou mení ihneď, kým nominanti sudcov tam majú zostať do konca funkčného obdobia. "To nedáva žiaden zmysel, ani právny, ani logický."

Predseda OĽaNO Igor Matovič poukázal na to, že aktuálne na Slovensku neexistuje žiadny politik s vyššou dôverou ľudí a legitimitou, akú má novozvolený prezident Kiska.

"Prosím KDH, aby si uvedomilo túto situáciu a takúto zmenu nepodporilo," odkázal.

Figeľ hovorí o odvahe riešiť problém

Predseda KDH Ján Figeľ reagoval, že jeho hnutie malo odvahu riešiť vec, ktorá je už vypuklá.

"Chcem sa spýtať kolegov, či by rovnaký apel robili, keby v sobotu vyhral Robert Fico. Budeme o tom rokovať so všetkými poslancami, ktorým záleží na zmenách v justícii, so súdnou obcou a aj s novozvoleným prezidentom," uistil.

Súdnu radu je podľa Figeľa možné kreovať rozmanito, rozhodujúci budú však ľudia, ktorí v nej budú.

"Cieľom je čo najlepšie systémové riešenie a ešte lepšie obsadenie Súdnej rady, aby spravodlivosť bola podporená," dodal.

Martvoň dôležitosť nespresnil

Člen Ústavnoprávneho výboru Anton Martvoň (Smer) je presvedčený, že navrhovaná zmena je legitímna, lebo zatiaľ má ústavnú podporu.

V čom presne sa práca Súdnej rady zlepší, ak v nej nebudú nominanti prezidenta, však nepovedal.

"Pomery v justícii sa dajú meniť viacerými spôsobmi, toto je iba prvý krok. Súdna rada by mala byť čo najviac nezávislá a prezident je predstaviteľom výkonnej moci. Čím viac sa bude osamostatňovať Súdna rada od členov výkonnej moci, tým to bude lepšie," tvrdí.

Prečo však nezobrali túto kompetenciu hlavnej zložke výkonnej moci, ktorou je vláda, nevysvetlil.

"Ten návrh bol mienený objektívne, nie proti konkrétnej osobe, keďže sa nevedelo, kto bude prezidentom. Dotklo by sa to aj pána Fica," povedal Martvoň.

On sám na návrhu trvá, lebo to považuje za dôležitú vec.

Posilnia sa vláda a parlament

Novinkou má podľa novely ústavy byť, že prezident príde o možnosť menovať troch členov Súdnej rady a o zložení tohto orgánu tak budú rozhodovať okrem sudcov už len vláda a parlament.

Počet členov Súdnej rady sa má znížiť zo súčasných osemnástich na šestnásť.

Doteraz osem členov rady volili sudcovia a po troch prezident, parlament a vláda. Ďalším členom Súdnej rady bol jej predseda, ktorým sa automaticky stal šéf Najvyššieho súdu.

Po novom majú osem členov rady voliť sudcovia a parlament a vláda po štyroch.