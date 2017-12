Europarlament láka Slotu, Golonku aj Tittela

Na kandidátkach do eurovolieb nájdete aj športovcov, radikálov či novinárov s pestrou minulosťou.

1. apr 2014 o 19:22 Dušan Mikušovič

Prieskumy dávajú šance stranám s lojálnymi voličmi, no uspieť by mohli aj euroskeptici a nacionalisti.

BRATISLAVA. Rekordných 29 strán, ktoré nominovali 333 kandidátov – toľko ich v celoštátnych voľbách od vzniku samostatného Slovenska ešte nekandidovalo.

Májové európske voľby v tomto smere prekonajú aj parlamentné voľby v roku 2012, v ktorých o hlasy bojovalo dvadsaťšesť subjektov.

Ozajstnú šancu uspieť má iba zlomok z nich.

Prieskum agentúry MVK, ktorý zverejnila v druhej polovici marca, poslal do Bruselu zástupcov siedmich strán. Zvíťazil by Smer so ziskom 38,2 percenta, druhé KDH by volilo dvanásť percent voličov.

Účasť bude nízka

Eurovoľby u nás prebehli dvakrát a vždy prilákali málo ľudí. Účasť ani raz nepresiahla dvadsať percent. Tento rok to zrejme nebude inak.

Šéf MVK Pavel Haulík hovorí, že okrem strán so stabilnou voličskou základňou ako KDH a SMK by mohli z účasti ťažiť euroskeptické strany ako SaS či nacionalisti.

„Môže sa tam objaviť aj subjekt Mariana Kotlebu, aj keď ten sa teraz venuje viac úradu a strana je v akomsi útlme. No kampaň to môže zmeniť.“

Slota chystá comeback

Kotlebovu Ľudovú stranu – Naše Slovensko povedú do volieb jeho pravé ruky zo župy, riaditeľ úradu Martin Beluský a právnik Rastislav Schlosár.

O nacionalistického voliča budú bojovať v konkurencii piatich ďalších strán. Jednou z nich bude aj Kresťanská Slovenská národná strana, ktorú vedie Ján Slota.