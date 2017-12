Reštart Smeru po prehre Fica? Nahnuté to majú dvaja ministri

Hlavnými kandidátmi na výmenu sú ministri školstva a hospodárstva Dušan Čaplovič a Tomáš Malatinský.

1. apr 2014 o 19:59 Miroslav Kern

Pokiaľ by Smer rozbehol reštart malou výmenou členov vlády, hlavnými kandidátmi sú ministri školstva a hospodárstva Dušan Čaplovič a Tomáš Malatinský.

BRATISLAVA. Aj v čase, keď je Robert Fico na povolebnej dovolenke a do diania v Smere sa nezapája, v strane sa neoficiálne diskutuje, čo ďalej.

Viacerí ľudia z vedenia hovoria, že strana musí urobiť po prehraných prezidentských voľbách viditeľný „reštart“, aby si udržala voličov.

Jednou z možností, ktorá by podľa zdrojov z vedenia strany mohla nastať, je „malá rekonštrukcia vlády“. Museli by z nej odísť niektorí nie veľmi populárni či aktívni ministri.

V strane sa hovorí hlavne o dvoch menách – ministroch školstva Dušanovi Čaplovičovi a hospodárstva Tomášovi Malatinskom.

Prvý mal niekoľko menších káuz, ktoré zle odkomunikoval, na druhom sa údajne premiérovi nepáči jeho nízka aktivita.

Čaplovič to prežije

V problémoch Prešľapy ministrov Dušan Čaplovič: prenájom luxusného Audi,

predražené nákupy kvetov,

nepresadil zvýšenie platov učiteľov, Tomáš Malatinský: prenájom domu Jaroslavovi Haščákovi,

J&T v hlavičke vládneho dokumentu,

utajuje zmluvy o investičných stimuloch ,

, nezvládol doprivatizáciu Telekomu.

„Minister dookola opakuje, že so stoličkou šéfa rezortu školstva nie je v žiadnom prípade životne prepojený. Ak strana, ktorá ho do pozície nominovala, rozhodne o zmene, bude to akceptovať a určite sa mu svet nezrúti,“ odpísal Čaplovičov hovorca Michal Kaliňák na otázku, či majú informácie o možnom odvolaní ministra.

„Programové vyhlásenie vlády sa priebežne plní a v tomto chceme aj naďalej pokračovať v nastavenom čase,“ reagoval Malatinského hovorca Stanislav Jurikovič.