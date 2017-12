Vláda zasadla aj s Ficom, Maďarič pripustil zmeny v jej zložení

Marek Maďarič nespája možné zmeny vo vláde s prehrou Roberta Fica, ale s dvoma rokmi vládnutia.

2. apr 2014 o 11:31 SITA, Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. „Môj názor je, že prezidentské voľby nedávajú dôvod na zmeny vo vláde, ale polčas vládnutia také zmeny môže vyvolať.“

Podpredseda Smeru Marek Maďarič pred rokovaním vlády pripustil, že premiér Robert Fico môže v najbližšom čase odvolať niektorých menej obľúbených ministrov.

„Pripúšťam takú alternatívu, taká alternatíva je totiž vždy,“ dodal ešte Maďarič.

O „malej rekonštrukcii“ vlády písal denník SME v stredu, podľa informácií z vedenia strany by sa výmena mohla týkať ministra školstva Dušana Čaploviča a ministra hospodárstva Tomáša Malatinského.

Štyri dni po prehraných prezidentských voľbách sa medzi kolegami na vláde prvý raz ukázal aj premiér Fico.

Otázkam sa vyhol – po skončení rokovania sa tentoraz tlačovka nekonala a odišiel bočným vchodom. Novinári sa k nemu dostali nakrátko pred začiatkom programu.

Fico sa počas nich usmieval a s ministrami žartoval. „Dávno ma nevideli,“ odpovedal štátnemu tajomníkovi Petrovi Pellegrinimu na otázku, prečo ho fotia.

Premiéra po strede skutočne opäť nebude niekoľko dní vidieť. „Minimálne do konca týždňa bude pokračovať v rehabilitácii so zranenou nohou,“ napísal šéf jeho tlačového odboru Erik Tomáš.

Ministri po rokovaní tvrdili, že o rekonštrukcii vlády s nimi Fico nehovoril a voľby prebrali len krátko a neformálne pri obede.

Otázky o vlastnej budúcnosti väčšinou odbili. Malatinský napríklad na otázku, či sa pod ním netrasie stolička, povedal, že „má štyri nohy a je úplne pevná“.

„Aká rekonštrukcia, no, my sa chystáme doma maľovať, to je pravda,“ reagovala zasa šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Zvolenská.