Fedor navrhuje nezávislú inšpekciu kontrolujúcu silové zložky

Martin Fedor z SDKÚ konzultoval zákon s ombudsmankou, chce oddeliť kontrolórov od kontrolovaných.

2. apr 2014 o 13:20 TASR

BRATISLAVA. Silové zložky ako políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže, colníkov a zrejme aj vojakov by mala kontrolovať nezávislá inšpekcia oddelená od silových ministerstiev.

Navrhuje to poslanec a exminister obrany Martin Fedor (SDKÚ) v zákone, ktorý chce do parlamentu predložiť ešte do leta.

Jeho znenie konzultoval aj s verejnou ochrankyňou práv Janou Dubovcovou, ktorá pred časom postup polície pri zásahu v Moldave nad Bodvou kritizovala.

Podpora ombudsmanky

"Ide o to, aby inšpekcia nebola zviazaná nielen personálne a organizačne s rezortnými ministrami, ale aby mala rozviazané ruky. Aby bola dostatočne kompetentná a mohla konať samostatne," povedal Fedor.

"Bola by v konečnom dôsledku pomocou všetkým poctivým policajtom, colníkom, príslušníkom väzenskej a justičnej stráže a prípadne aj vojakom," uviedol s tým, že práve im najviac škodí, ak sa objavia škandály a ich vyšetrovanie ide do stratena.

Takáto inšpekcia má byť podľa neho pre občanov zárukou, že ich podnety budú vyšetrené nezávisle a objektívne.

"Pani ombudsmanka podporuje vznik nezávislej inštitúcie ako posilnenie možnosti vyšetrovania pochybení príslušníkov bezpečnostných zborov. Upozornila ma tiež, že európska judikatúra vyslovene vyžaduje existenciu takéhoto nezávislého dohľadu," povedal Fedor.

V Česku inšpekcia funguje

Jeho zákon by vytvoril nezávislú inšpekciu tak, že by sa úplne oddelili kontrolóri od kontrolovaných.

"Inšpiráciu som hľadal v Českej republike, kde takúto inštitúciu zriadili a ukázalo sa, že úspešne funguje," vysvetlil.

Riaditeľa tohto orgánu by menovala vláda, ale až po prerokovaní na pôde Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.

Do budúcna by podobnou procedúrou mohol podľa Fedora prejsť aj riaditeľ SIS či policajný prezident.

Kontrolu činnosti inšpekcie má vykonávať brannobezpečnostný výbor. Úlohou inšpekcie bude vyhľadávať, odhaľovať a preverovať skutočnosti, ktoré nasvedčujú spáchaniu trestného činu, a to zo strany policajtov, colníkov či väzenskej a justičnej stráže.

Komplikovaný zákon

Inšpekcia by tiež mala mať možnosť preverovať informácie nielen o trestných činoch, ale aj o pochybeniach príslušníkov. Dosah má mať aj na civilných zamestnancov takýchto zložiek.

Úlohou inšpekcie by ďalej malo byť nielen vyšetrovanie, ale aj sledovanie a vyhodnocovanie informácií o protiprávnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov a navrhovanie opatrení, ako im predchádzať.

Fedor avizoval, že pôjde o pomerne komplikovaný zákon s cieľom dobre upraviť všetky jej kompetencie tak, aby inšpekcia nemusela na dvere klopať a pýtať sa, či môže vstúpiť.

Aj pre zložitosť právnej normy by bol opozičný poslanec radšej, keby zákon pripravila vláda.

Ako však tvrdí, predstavitelia bezpečnostných rezortov súčasného kabinetu odmietajú pustiť inšpekcie spod svojej kurately.