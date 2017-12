Prieskum Polis: Smer sa drží nad 40 percentami

Prieskum robili medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb. Za Smerom sú KDH a OĽaNO s 9 percentami.

2. apr 2014 o 14:51 SITA

Prieskum robili medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb. Za Smerom sú KDH a OĽaNO so zhruba 9 percentami.

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali uplynulý víkend, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 41,5 percenta hlasov a obsadila by v Národnej rade 78 kresiel.

Nasledovalo by KDH s podporou 9,2 percenta a 17 mandátmi, rovnaký počet kresiel v parlamente by získalo aj OĽaNO, ktorému by svoj hlas odovzdalo 9 percent voličov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA, ktorý agentúra robila v dňoch od 22. do 28. marca, teda medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb.

Ako štvrtá by skončila strana Most-Híd, ktorá by získala 7,7 percenta hlasov a 15 mandátov v parlamente, nasleduje SMK so ziskom 6,5 percenta a 12 mandátmi.

Brány parlamentu by prekročila aj strana SDKÚ s 5,8 percenta a 11 kreslami.

Do Národnej rady by sa nedostala strana SaS, ktorej by hlas odovzdalo 4,8 percenta voličov ani Nova či SNS, ktoré by zhodne získali 3,7 percenta.

Hnutie Daniela Lipšica získalo pod päť percent aj vo februárovom prieskume Medianu, ktorý prebehol ešte pred prezidentskými voľbami.

Agentúra Polis Slovakia vykonala telefonický prieskum na vzorke 1 521 respondentov starších ako 18 rokov.

Respondentov sa pýtali: Ak by boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Preferencie politických strán sú vyrátané z 55-percentnej účasti. Nerozhodnutých bolo 28 percent respondentov, voliť by nešlo 17 percent oslovených.