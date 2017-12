Sulík: Hrušovský je najfalošnejší politik, akého som kedy spoznal

Do politiky z prostredia biznisu prišiel podobne ako nový prezident Kiska ako úplný nováčik aj Richard Sulík.

Do politiky z prostredia biznisu prišiel podobne ako nový prezident Andrej Kiska ako úplný nováčik aj Richard Sulík z SaS. Bývalého predsedu parlamentu v politike najviac sklamal koaličný partner Pavol Hrušovský.

Je politika špinavá vec, ako sa na Slovensku zaužívalo hovoriť?

„Áno."

Kedy a ako ste na to prišli?

„Chvíľu to trvalo. Počul som o tom a veľa ľudí mi to hovorilo, ale zažiť to na vlastnej koži je niečo úplne iné. Trvalo to rok a pol - dva. Vtedy ma rôzne udalosti doviedli k tomuto záveru."

Aké to boli udalosti?

„Napríklad, že mi niekto povedal do očí, že toto platí, zajtra bude hlasovať a potom to neplatí. Iný vám zasa tľapká po pleci a o týždeň sa dozviete, ako vás ohovára. Intrigánstvo, chýbajúca česť, skutočnosť, že väčšina politikov je tam naozaj preto, aby si udržala miestečko - to sú všetko veci, ktoré spôsobujú, že je to naozaj nepekné."

Kiska aj vy ste do politiky prišli z biznisu. V čom je medzi týmito svetmi najväčší rozdiel?

„S metódami, s akými vie byť úspešný politik, by ste v biznise neprežili ani mesiac. Nikto by sa s vami nebavil. Najmä preto, že sa nedodržujú dohody. Týmto som hrozne trpel. Teraz už nečakám, že niekto dohodu primárne dodrží. Slovo chlapa je v politike šafran. V biznise sa nedá fungovať tak, že na niekoho vytvoríte verejný tlak alebo niekoho donútite k niečomu prostredníctvom viacerých strán - tak ako napríklad KDH šikovne donútila Freša podporovať Hrušovského ako kandidáta na prezidenta."

V biznise sa nerobia podrazy?

„Robia. Stane sa, že vám niekto nezaplatí faktúru, alebo sľúbi, že vám niečo dodá za istú cenu a potom sa krúti. Ale je to v inej rovine, je to oveľa otvorenejšie a hlavne, keď to niekto spraví raz, už sa s ním človek nebaví. Politici robia podrazy aj dvadsať rokov a fungujú ďalej."

Prečo sa s nimi niekto baví?

„Podstatný rozdiel je v tom, že si vedia na základe iných vlastností a udalostí získať mandát. Keď má niekto mandát a je predsedom strany, ostatní sa s ním baviť musia, aj keď o ňom vedia, že je intrigán a nedodržiava dohody."

Kde sú kvalifikovanejší ľudia? Platí stereotyp o tom, že v politike sú lumpi, hlupáci?

„To som si aj ja myslel, ale nie je to úplne tak. V biznise sú kvalitnejší a schopnejší ľudia z pohľadu, že vedia niečo manažovať, analyticky sa pozrieť na vec. V politike viac platia iné vlastnosti - napríklad vedieť niečo zrozumiteľne vysvetliť. Nemyslím tým klamať a byť populistický, ale ľuďom vec zrozumiteľne vysvetliť a nadchnúť ich. To je mimoriadne dôležitá vlastnosť pre politika a veľa politikov ju aj má. V biznise sú schopnejší aj čestnejší ľudia, ale ten rozdiel nie je zďaleka taký veľký, ako som si myslel."

Ako sa z biznismena môže stať dobrý politik?

„To si musí odskákať. Kiska je možno v trochu lepšej situácii, lebo najbližších päť rokov nepotrebuje nikoho. Ja ako predseda druhej najväčšej koaličnej strany som stále potreboval fungovať s ostatnými koaličnými partnermi. Veľmi dlho mi napríklad trvalo pochopiť, čo Mečiar myslel tým delením na priateľ, nepriateľ, koaličný partner. To sa Andreja Kisku do veľkej miery týkať nebude. Začiatočnícke chyby ho však čakajú, či chce, alebo nechce."

V kom a v čom ste sa v politike najviac sklamali?