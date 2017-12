Budúca prvá dáma Martina Kisková: Hlavné sú deti

MARTINA KISKOVÁ ešte nevie, kde bude žiť, ani či bude mať svoj tím. Manžela od kandidatúry odhovárala.

2. apr 2014 o 20:22 Monika Tódová

Od polovice júna bude novou prvou dámou, hoci manžela od kandidatúry odhovárala. MARTINA KISKOVÁ zatiaľ odmieta s médiami komunikovať osobne, odpovedala len e-mailom. Kiskovci sú teraz v Nemecku, kde oddychujú u známych.

Nechceli ste, aby manžel kandidoval. Ste dnes rada, že vyhral?

„O jeho kandidatúre sme mali dlhé diskusie. Zo začiatku som naozaj nesúhlasila, ale pochopila som, prečo to robí a prečo to považuje za dôležité. Andrej sa pred rokmi rozhodol pomáhať ľuďom a dospel k presvedčeniu, že ak chce urobiť ešte viac, inak ako vstupom do politiky to nejde. Dohodli sme sa, že ja sa budem venovať našim malým deťom.“

Počas volieb ste boli v Prahe. Manžela ste teda nevolili? Je to veľmi netradičné.

„Áno, naozaj sme mali pocit, že najlepšie pre našu rodinu bude, ak budeme s deťmi trochu mimo diania. Bola som však voliť, vybavila som si voličský preukaz. Žiaľ, tá antikampaň a tie urážlivé prívlastky, ktoré Andrej dostával, prenikali všade. Preto si myslíme, že rozhodnutie ochrániť naše deti, hoci bolo podľa vás netradičné, bolo správne.“

Slovensko je konzervatívna krajina. Robert Fico volil s manželkou aj so synom. Nebáli ste sa, že ak nepôjdete spolu voliť, môžu to byť mínusové body?

„Rozumiem tejto volebnej symbolike, ale myslím si, že je oveľa dôležitejšie, ako rodina žije mimo kamier a fotoaparátov. Andrej bol voliť so svojím otcom a dcérou Natáliou, čo sa v prípade kandidátov nestalo prvý raz na svete.“

Koľko času trávi váš manžel s deťmi?

„Andrej má toho času naozaj málo, počas kampane to bolo veľmi náročné. Napriek tomu však musím povedať, že ten voľný čas, ktorý mu zostáva, sa s deťmi snaží tráviť aktívne.“

Posledné týždne ste žili v Prahe. Teraz by bolo najprirodzenejšie, keby ste sa presťahovali blízko Bratislavy. Ste na to pripravená?

„Túto otázku určite vyriešime spolu s manželom tak, aby sme mohli fungovať ako rodina a Andrej si mohol plniť povinnosti prezidenta.“

Kde chodí vaša dcéra do školy a ako to bude v budúcnosti?

„Dcéra navštevuje školu v Poprade a kde bude chodiť, je otázka, na ktorú ešte nemáme odpoveď.“

Ste pripravená zúčastniť sa na nevyhnutných akciách ako prvá dáma?