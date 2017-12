Menovanie sudcov Gašparovičom bude nezákonné, tvrdí Lipšic

Trom ústavným sudcom sa končí funkčné obdobie až 4. júla, keď už bude vo funkcii prezidenta Andrej Kiska.

3. apr 2014 o 10:11 SITA





BRATISLAVA. Ak prezident Ivan Gašparovič vymenuje troch sudcov Ústavného súdu do 15. júna, keď sa mu končí funkčné obdobie, bude podľa nezaradeného poslanca Daniela Lipšica konať v rozpore s Ústavou.

Lipšic argumentuje tým, že trom ústavným sudcom sa končí funkčné obdobie až 4. júla a noví, ktorých má menovať prezident, nastúpia do funkcie po nich.

Keďže vtedy už bude pôsobiť novozvolený prezident Andrej Kiska, mal by týchto ústavných sudcov menovať on, domnieva sa exminister spravodlivosti.

Ak by ústavní sudcovia nastupovali do funkcie pred 15. júnom, bolo by podľa Lipšica prirodzené, aby o nich rozhodol Gašparovič.

Kritizovali nomináciu advokáta podsvetia

Lipšic spolu s Alojzom Hlinom tiež kritizovali nomináciu Petra Filipa na sudcu Ústavného súdu.

"V žiadnej inej krajine na svete elitný obhajca zločineckých skupín nie je sudcom Ústavného súdu," konštatoval Lipšic.

Zároveň vyjadril prekvapenie nad tým, koľko ľudí lobuje u poslancov za zvolenie Filipa.

"Neviem, kto čo chcel dokázať touto nomináciou. Táto nominácia je výrazom niečoho. To sme na tom až tak zle?" pýtal sa Hlina s tým, že Filip ako elitný právnik obhajoval zločinecké skupiny za elitné peniaze.

Takíto ľudia podľa Hlinu na Ústavný súd nepatria.

Žitňanská chce navrhnúť kandidátov

"Dnešné hlasovanie je omnoho dôležitejšie ako ústavná novela Smeru a KDH, pokiaľ ide o dôveryhodnosť justície," povedala poslankyňa Lucia Žitňanská.

Smer ako najväčší poslanecký klub nesie obrovskú zodpovednosť za voľbu šiestich kandidátov na ústavných sudcov, z ktorých prezident vyberie troch.

"Môžete navrhnúť prezidentovi takých kandidátov, voľbou ktorých sa významným spôsobom zvýši dôveryhodnosť Ústavného súdu a justície," zdôraznila Žitňanská s tým, že štvrtkovú voľbu považuje za mimoriadne dôležitú.

Rovnako totiž môže vládna strana zvoliť kandidátov, ktorí dôveru ľudí v súdnictvo nezvýšia. Práve dôveru občanov v spravodlivý výkon práva vníma Žitňanská za najdôležitejší faktor.

Parlament dnes v tajnej voľbe zvolí šiestich kandidátov na sudcov Ústavného súdu, z ktorých prezident do funkcie vymenuje troch.