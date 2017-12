Slota o odpustenie trestu nepožiadal, vodičák dostane v máji

Bývalého šéfa SNS v marci potrestali zákazom viesť motorové vozidlá na jeden rok a pokutou tritisíc eur.

3. apr 2014 o 16:31 SITA

ŽILINA. Ján Slota o odpustenie zvyšku ročného zákazu sadnúť za volant zatiaľ nepožiadal, vodičský preukaz by mu tak mali vrátiť v máji.

Slotu minulý rok v máji zastavila v Čadci policajná hliadka s podozrením, že šoféruje pod vplyvom alkoholu. Bývalý šéf SNS sa vtedy odmietol podrobiť dychovej skúške i vyšetreniu krvi.

„Odsúdený do dnešného dňa nepožiadal Okresný súd Čadca o odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.

Krajský súd v Žiline v marci potrestal bývalého šéfa SNS zákazom viesť motorové vozidlá na jeden rok a pokutou 3 000 eur, alebo v prípade nezaplatenia tromi mesiacmi väzenia.

Podľa prokurátora a hovorcu Krajskej prokuratúry Žilina Milana Cisarika ročný trest zákazu sadnúť za volant Slotovi plynie už od mája minulého roka, keď mu zadržali vodičák hneď po spáchaní trestného činu.

Ak by požiadal súd o odpustenie zvyšku tohto trestu a súd by mu vyhovel, mohol by niekdajší šéf národniarov sadnúť za volant dokonca hneď.