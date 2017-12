Bol tam, kde nikto iný, a zachytil zákulisie kampane Andreja Kisku

Fotograf Tomáš Halász zachytil prezidentskú kampaň Andreja Kisku netradičným spôsobom.

V USA už od čias J. F. Kennedyho fotografi dokumentujú priebeh volebnej kampane kandidátov.

Vďaka Tomášovi Halászovi vznikla obrazová reportáž o kampani Andreja Kisku.

Andrej Kiska sa pripravuje pred mitíngom v zákulisí hotela v Liptovskom Mikuláši. (Tomáš Halász)

Fotograf magazínu Mono TOMÁŠ HALÁSZ chcel podľa vzoru amerických médií urobiť ucelený fotografický dokument o volebnej kampani jedného kandidáta. Tri mesiace a 2500 kilometrov sledoval tím Andreja Kisku, až vznikla rozsiahla fotoreportáž, z ktorej časť publikujeme. Fotograf dúfa, že výsledok presvedčí aj iných politikov pustiť si novinárov bližšie k telu, „aby sme mohli dokumentovať, ako vznikajú veľké spoločenské zmeny“. Fotoreportáž vznikla pre magazín Mono.



Prečo ste si vybrali Andreja Kisku?

Lebo ma zaujal jeho príbeh. V čase, keď som si medzi kandidátmi vyberal, nebolo vôbec jasné, či sa dostane do druhého kola, ale moja intuícia mi hovorila, že má najväčšiu šancu. A že ak postúpi, tak má veľkú šancu zvíťaziť. Povedal som si, že to risknem, aj keby to nevyšlo.

Museli ste kandidáta a jeho tím presviedčať?

Bol som prekvapený, že vôbec nie. So šéfom volebného tímu Radom Baťom sa poznám z brandže, vysvetlil som mu svoju predstavu. Jemu sa nápad pozdával a veril mi, že mi nejde o bulvárne fotografie. Keď som sa potom prvýkrát stretol s Andrejom Kiskom a tiež som mu predstavil projekt, nemal žiadne výhrady. Navrhol som jasné, férové pravidlá, ktoré prijali.

Aké boli pravidlá?

Že môžem fotiť aj na miestach, kde sa bežný fotograf nedostane, ale že nebudem fotografie publikovať počas kampane, ale až po nej. Oni nemajú právo zasahovať do výberu mojich fotografií, či niektorú stopnúť, ale majú právo ich vidieť pred publikovaním. Dostával som od ľudí otázky, či som za to platený, ale nebol som. Bola to moja iniciatíva, všetky náklady s tým spojené som si platil sám. Zároveň nežiadali fotografie pre ich kampaň či iné použitie.

Kam vás až pustili?

Mohol som ísť do zákulisia, keď sa Andrej Kiska pripravoval na vystúpenia, fotil som aj na poradách, kde som počúval, ako plánujú stratégiu kampane. Bol som aj v situáciách, keď som sa ľudsky spýtal, či ho nemám nechať osamote, ale odpovedal, že nie. Vedel sa od fotenia odpojiť, ale dával si záležať, aby si chránil súkromie. K rodine, manželke nikoho nepustil, nechcel, aby boli súčasťou kampane, a to som rešpektoval.

Kam všade ste s tímom jazdili?

Som na voľnej nohe, takže som počas kampane robil aj na iných projektoch a kombinoval som to tak, aby som mal čo najmenšie náklady a čo najviac fotiek, ale niekedy plány nevyšli. Šiel som napríklad do Trenčína a naspäť, čiže tristo kilometrov a mám z toho len jednu fotku. A sú miesta, z ktorých nemám žiadnu. Veľa sa toho dialo v Bratislave, takže toho cestovania nemuselo byť až tak veľa.

Počúvať na všetkých mítingoch dookola tie isté heslá – nebolo to pre vás nudné?

Isté opakovanie tam prirodzene bolo, ale zaujalo ma, že ľudia, ktorí chodili na mítingy, neboli extrémni fanúšikovia, akých máva premiér alebo akých mával Mečiar. Skôr to boli ľudia, ktorí ho poznali z charity, alebo ho chceli spoznať a vidieť naživo.

Zažili ste niečo, čo vás prekvapilo?

Silnú antikampaň. Takmer na každý míting chodili „plachtonosiči“. Tak sme nazvali ľudí – krátkokrkých, holohlavých chlapcov v oblečení Thor Steinar, ktorí došli s dvoma plachtami s heslami o úžerníkovi a sektárovi. Vždy prišli na bratislavskej značke auta, zostali na pár sekúnd, odfotili sa, raz-dvakrát opľuli členov volebného tímu a odišli. Bolo zjavné, že to nie je občianska iniciatíva.





Dav sleduje vystúpenie Andreja Kisku na mítingu v Dolnom Kubíne. (Tomáš Halász)

Hrubokrkí holohlaví provokatéri prichádzajúci na aute s bratislavskou ŠPZ sprevádzali skoro každý míting Andreja Kisku. Pred začiatkom podujatia rozprestreli popísané plachty, odfotili sa a odišli. Po čase dostali pomenovanie „plachtonosiči“. (Tomáš Halász)

Počas fotografovania v denníku SME. (Tomáš Halász)

Šéf volebného tímu Rado Baťo a Andrej Kiska počas rokovania volebného štábu. (Tomáš Halász)

Vo volebnom štúdiu RTVS. (Tomáš Halász)

Selfie so synom Andrejom a dcérou Natáliou počas prvej volebnej noci. (Tomáš Halász)

Rado Baťo a člen volebného tímu Adam Znášik sledujú počas prvej volebnej noci priebežné výsledky v zákulisí volebnej centrály. (Tomáš Halász)

Syn Andrej a dcéra Natália gratulujú otcovi k postupu do druhého kola. (Tomáš Halász)

Andrej Kiska si pripravuje prejav po postupe do druhého kola. Vľavo Peter Hajdin (člen volebného tímu) a Rado Baťo. (Tomáš Halász)

Dvaja postupujúci. Z prvej volebnej noci. (Tomáš Halász)

Minúta odpočinku pred ďalšou televíznou debatou v RTVS ráno po prvej volebnej noci. (Tomáš Halász)

Bývalá premiérka a neúspešná prezidentská kandidátka Iveta Radičová a kandidát Andrej Kiska v druhej prezidentskej debate denníka SME a týždenníka TREND. (Tomáš Halász)

Pred tlačovou konferenciou. (Tomáš Halász)

Radoslav Procházka a Andrej Kiska pred spoločným tlačovým vyhlásením. (Tomáš Halász)

Andrej Kiska s dcérou očakávajúc finálne volebné výsledky. (Tomáš Halász)

Tlačová konferencia víťaza prezidentských volieb 2014. (Tomáš Halász)

Zľava členovia volebného tímu Adam Znášik, Peter Hajdin, Sergej Michalič a Rado Baťo oslavujú zvolenie Andreja Kisku za prezidenta Slovenskej Republiky. (Tomáš Halász)