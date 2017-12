Prokurátor podal žalobu na Hedvigu Malinovú za krivú výpoveď

Bugár: Je to hanba justície

Predstaviteľov politických strán, obmudsmanky aj prezidenta sme sa pýtali, čo hovoria na to, že bola Hedviga Žáková - Malinová po siedmich rokoch obžalovaná z krivej výpovede?

Ivan Gašparovič, prezident

Nereagoval, nepodarilo sa ho kontaktovať.

Jana Dubovcová, ombudsmanka

Na základe doteraz známych krokov Generálnej prokuratúry sa to dalo očakávať. Je poburujúce, ak v právnom štáte môže vyšetrovanie, ktoré je vlastne skryté pred očami verejnosti, trvať tak dlho. Podanie obžaloby však aspoň otvára priestor, aby sa celá vec dostala pod verejnú kontrolu, keďže pojednávania sú verejné. A keďže stále mám dôveru k súdom, som presvedčená, že bude oslobodená spod obžaloby z dôvodu, že skutok sa nestal.

Béla Bugár, Most-Híd

Je to hanba vyšetrovacích orgánov a hanba prokuratúry a justície, že sedem rokov držali v šachu občianku, ktorá preto odišla zo Slovenska. Aj tento prípad ukazuje, že justícia je chorá. A pokiaľ Smer bude dávať priateľov a známych na posty v justícii až po Ústavný súd, k zmene nedôjde.

Ján Figeľ, KDH

Aj tento prípad dokazuje, ako nefunguje spravodlivosť. Sedem rokov vlečúci sa prípad je neobhájiteľným zlyhaním orgánov činných v trestnom konaní. Je potrebné okamžite konať, lebo už včera bolo neskoro.

Pavol Frešo, SDKÚ

Hedvigu nemôže odsúdiť príčetný súd, pretože z prípadu už nikto nesníme nálepku politického procesu. Začal sa predsa tým, že sa doň vložil premiér Fico aj minister vnútra Kaliňák. Obžaloba je zbytočné gesto, ktoré robí justíciu nedôveryhodnou.

Richard Sulík, SaS

V kontraste s tým, ako vládnuce mafie zamietli pod koberec Gorilu, tunelovanie vojenských tajných služieb či spreneveru emisií, je to nehoráznosť. Prípad spolitizovali Kaliňák a Fico, keď vystúpili na tlačovke a prejudikovali rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní. Obžalovanie je presne v týchto intenciách.

Igor Matovič, OĽaNO

V tomto prípade na plnej čiare zlyhal štát, keďže nebol včas schopný zabezpečiť naplnenie spravodlivosti. Preto bez ohľadu na to, či niekto krivo alebo rovno vypovedal, by to mal byť štátu, ktorý bude obžalovaný.

Radoslav Procházka

Obžaloba po siedmich rokoch od údajnej krivej výpovede je priznaním sa prokuratúry k vlastnému zlyhaniu v dozorovaní veci. Ak by mal teraz rovnako postupovať aj súd, budú Hedvigu Malinovú trápiť až do jej dôchodkového veku. Celé je to jedna veľká hanba na úrovni rozvojovej krajiny.