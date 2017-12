Psychiater: Za obžalobou Malinovej je zavádzanie alebo sebaklam

Psychiater JOZEF HAŠTO už roky tvrdí, že o pravdovravnosti Hedvigy Malinovej Žákovej nemá pochybnosti.

4. apr 2014 o 16:12 Michal Piško

Psychiater JOZEF HAŠTO liečil Hedvigu Malinovú Žákovú po údajnom útoku. Na základe psychoterapeutických sedení už roky tvrdí, že o jej pravdovravnosti nemá najmenšie pochybnosti.

Hedvigu Malinovú obžalovali po siedmich rokoch z krivej výpovede a prísahy. Čo na to hovoríte?

„Už beží ôsmy rok od jej prepadnutia a je nehanebné, že štát takto šikanuje svoju občianku. Ešte aj v poslednom roku do jej súkromia zasahovali takým spôsobom, že jej rodina vrátane detí bola výrazne stresovaná a radšej sa rozhodla pre emigráciu.“

Nie je pre štát dôležité, aby sa tento prípad dotiahol do konca a na súde sa ukázala pravda?

„Hovoríte dotiahnuť do konca. To je kauza, ktorá je umelo naťahovaná, ktorá vôbec nemala byť kauzou, lebo je to jasný prípad. Došlo k tomu, že po napadnutí bolo najprv vyšetrované jej lúpežné prepadnutie a ešte pred právoplatným skončením vyšetrovania sa predseda vlády a minister vnútra verejne vyjadrili, že sa skutok nestal. Tým sa vytýčila línia. V rámci nej sa potom objavili tri lekárske posudky, ktoré sú zjavne zavádzajúce a plnia zadanie predsedu vlády a ministra vnútra, že skutok sa nestal.“

Považujete expertné posudky lekárov za neodborné a tendenčné?

„Nemyslím si, že by lekári boli tak odborne nekompetentní, že by spravili také zrejme chyby. Podľa mňa išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o vedomé zavádzanie alebo o formu sebaklamu. Niektorí ľudia majú takú schopnosť sebaklamu, že keď ich niekto o niečom presvedčí, alebo ich o niečo požiada, tak sami seba dokážu oklamať.“

Na základe čoho ste presvedčený, že hovorí pravdu?