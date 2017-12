Neznáma agentúra verí Procházkovej strane, bola za Smerom

Neobvyklý prieskum prisúdil Procházkovej ešte nezaloženej strane účasť v parlamente.

4. apr 2014 o 19:54 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Do parlamentu by sa pár dní po prezidentských voľbách prebojovali iba Smer, ešte len ohlásená, no v skutočnosti neexistujúca strana Radoslava Procházku a tesne KDH, tvrdil prieskum málo známej agentúry eCall.

Prieskum si objednala agentúra SITA a prebrali ho aj viaceré médiá. Je však zavádzajúci a podľa sociológa Miloslava Bahnu zo SAV mohol Procházku nadhodnotiť.

Procházkova strana mala 15,4 percenta, a eCall ho ako jediný výraznejšie favorizoval aj pred prvým kolom prezidentských volieb.

Odhad bol napokon pomerne presný, namerali o štyri percentá menej, ako získal.

Aj nerozhodnutí

Prieskum volieb do parlamentu robila agentúra zvláštnym výpočtom, do ktorého zahrnula aj 37 percent nerozhodnutých respondentov. Bežne sa výsledky určujú iba z rozhodnutých voličov.

„Nepovažujem to za štandardné,“ hovorí Bahna. Prieskum podľa neho navodzoval dojem, že ide o klasické zisťovanie preferencií bez nerozhodnutých voličov.

Súčet zverejnených preferencií nebol ani sto percent.