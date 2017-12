Frešo kritizoval KDH a pripustil spoluprácu s Procházkom

Politické dohody Kresťanskodemokratického hnutia podľa lídra SDKÚ zničili Ľudovú platformu.

5. apr 2014 o 13:45 tasr, sita

BRATISLAVA. Spolupráca KDH so Smerom je podľa Pavla Freša veľká politická chyba a problém pre celú stredopravú scénu.

Predseda SDKÚ to povedal na sobotňajšom rokovaní Ústrednej rady strany v Bratislave.

Zároveň pripustil, že strana by mohla spolupracovať s budúcim subjektom Radoslava Procházku.

Ústredná rada v uznesení skonštatovala, že SDKÚ je otvorená spolupráci so stranami, ktoré chcú vytvoriť alternatívu voči Smeru.

Dohody KDH zničili platformu, tvrdí

Projekt Ľudovej platformy zároveň považuje za ukončený v dôsledku politickej spolupráce medzi KDH a Smerom.

Pre SDKÚ by podľa Freša bolo zaujímavé, keby Procházkov projekt pomohol zintegrovať stredopravú scénu. "Lebo ak niečo chýba na stredopravej scéne, je to vôľa spolupracovať tesnejšie," vyhlásil Frešo.

V zásadných veciach by mali podľa neho strany držať spolu. "Treba skončiť s politickým obchodovaním a politikárčením," zdôraznil.

Zákulisnú politiku spomínal v súvislosti s KDH. Kresťanských demokratov kritizoval pri hodnotení prezidentských volieb, pripomenul aj minuloročné regionálne voľby.

V oboch prípadoch vyčítal KDH predvolebné koalície a politické dohody, ktoré podľa neho zničili Ľudovú platformu KDH, SDKÚ a Mosta.

Spoluprácu KDH a Smeru označil za “polokoalíciu“. Ďalšiu spoluprácu s kresťanskými demokratmi však nevylúčil.

Prezidentské voľby podľa Freša ukázali, že Robert Fico a jeho Smer je poraziteľný.

Do eurovolieb bez spojencov

Vyhlásil tiež, že silu SDKÚ preveria májové eurovoľby.

"Sú to voľby na značku SDKÚ. Sú to voľby, v ktorých nemáme žiadnych spojencov, žiadne partnerstvá, ktoré nás môžu zachrániť, sú to voľby, ktoré skutočne preveria, čo v nás je," vyhlásil.

Za SDKÚ kandiduje Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Roman, Katarína Cibulková, Alexander Slafkovský, Peter Húska, Ján Greššo, Ľubomír Batka, Katarína Čižmárová, Adela Maxonová, Jarmila Tkáčová, Marek Vargovčák, Andrej Kmeť.

Obsahom programu strany bude podľa lídra kandidačnej listiny Štefanca zníženie priamych daní, pružnejšie pracovné právo a menej administratívy.

V oblasti zahraničnej politiky je strana za to, aby všetky krajiny západného Balkánu a východného partnerstva v prípade, že splnia podmienky, dostali v Európe šancu ako kedysi Slovensko.