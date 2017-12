Zmeny v justícii nerieši jej minister Borec, ale Paška

Poslankyňa Lucia Žitňanská vraví, že minister spravodlivosti nie je lídrom diskusie o reforme súdnictva.

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti nechce veľmi zasahovať do toho, ako sa ešte bude meniť novela ústavy, ktorá zavádza nové pravidlá v justícii.

Rozhodovanie o zmenách v rezorte, ktorému Tomáš Borec šéfuje, prenecháva navrhovateľom novely – predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi zo Smeru a predsedovi poslaneckého klubu KDH Pavlovi Hrušovskému.

Nepochopiteľné, hovorila Žitňanská

„Je to absolútne nepochopiteľné,“ reaguje nezaradená poslankyňa Lucia Žitňanská, ktorá s Borecom debatovala na RTVS.

„Neviem si predstaviť, že by sa diali zásadné zmeny v justícii, keď som bola ministerkou, a ja by som sa tak nejako dozvedala, čo sa na tých rokovaniach deje. Ale vypovedá to o váhe ministra v strane a vláde,“ hovorí Žitňanská.

Borec by pritom bol ochotný otvoriť otázku, či prezidentovi aj po zmenách zostane právomoc vymenovať troch členov Súdnej rady.

Netrval by ani na tom, aby po novom v Súdnej rade sedel minister spravodlivosti. „Nie je potrebné, aby člen vlády bol súčasťou Súdnej rady,“ povedal Borec.

Dohodu so Smerom obhajoval Šimko

Dohodu Smeru a KDH, ktorá spojila zmeny v súdnictve s dvoma vetami o ochrane manželstva, v televízii obhajoval Ivan Šimko.

Bývalý blízky spojenec a neskôr kritik Mikuláša Dzurindu vystupoval ako „právny expert hnutia“. V eurovoľbách kandiduje z dvanásteho miesta kandidátky.

Šimko tvrdí, že KDH naďalej odmieta, aby sudcovia museli prejsť klasickými bezpečnostnými previerkami Národného bezpečnostného úradu.

Previerky presadzuje Smer a podmieňuje nimi podporu novely v treťom čítaní.