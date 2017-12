Kiska počas prezidentskej kampane kričal iba raz

Volebný tím Andreja Kisku odkrýva, ako pripravovali budúceho prezidenta.

6. apr 2014 o 19:45 Michal Piško

Ako vznikala volebná kampaň budúceho prezidenta Andreja Kisku a ako ju prežíval? Nahliadli sme do zákulisia s členmi víťazného volebného štábu.

BRATISLAVA. Ktorú chvíľu prežíval Andrej Kiska v kampani ako najťažšiu? Člen jeho volebného tímu tridsiatnik Adam Znášik reaguje bez váhania. „Bolo to na jeseň, keď sme do jeho tímu prišli a on zistil, koľko toho ešte neurobil a čo všetko volebná kampaň obnáša.“

Spolumajiteľa reklamnej agentúry Komplot do vznikajúceho volebného tímu prizval jeho šéf a bývalý hovorca premiérky Ivety Radičovej Rado Baťo.

Hoci v tom čase mal Andrej Kiska za sebou už rok kampane, v prieskumoch začínal strácať dych.

Budúcemu prezidentovi dovtedy pomáhali najmä priatelia a kolegovia z Popradu, profesionálny tím sa prvýkrát stretol na dvojdňovom sústredení na vidieku až v októbri.

„Zobrali sme si všetky dovtedajšie prieskumy a začali počítať voličov,“ spomína Znášik.

Z dostupných dát rýchlo pochopili, že ak chcú voľby vyhrať, zamerať sa musia na voličov, ktorých nedokážu osloviť klasickí pravicoví kandidáti.

„To sú voliči, ktorí volia, iba keď majú vlastného kandidáta, ktorí majú radi zmenu, alebo sú sklamaní z politikov. Veľká časť z nich boli ženy,“ hovorí Znášik.

[content type="avizo-clanok" id="7159098" url-type="sme-article" title="Pozrite si obrazovú reportáž z Kiskovej kampane" img=""][/content]

Téma kampane

Z počtov im vyšlo, že takýchto voličov by mohli pritiahnuť 300- až 350-tisíc. „Druhá úloha bola neurobiť nič také, čo by mohlo popudiť hodnotovo ukotvených stredopravých voličov.“

Aby dokázali presvedčiť dostatok voličov z oboch skupín, pokúsili sa voľbám určiť tému. „Prišli sme s posolstvom, aby jedna strana neovládla celý štát a aby prezident opäť vytvoril zdravú protiváhu vláde,“ vraví Baťo.

Ako by sa tieto témy mali komunikovať s voličmi, zisťoval Kiskov štáb pomocou kvantitatívnych prieskumov a focusových skupín. Tie zorganizovali tri, agentúra Focus vždy vytypovala dve osemčlenné skupiny v Bratislave, Prešove a na strednom Slovensku.

„V jednej skupine boli presvedčení voliči Andreja Kisku a v druhej ľudia, ktorí ho nevylučovali,“ spomína Baťo. Obe skupiny sa zhodli najmä na jednom: nechceli konfliktného prezidenta.