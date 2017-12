Ocenený sudca: Dobrých rozsudkov je viac, treba hľadať

Najprv si RUDOLF ČIRČ prevzal ocenenie Judikát roka, potom neprešiel ako kandidát na ústavného sudcu.

6. apr 2014 o 19:56 Veronika Prušová

Je členom Súdnej rady, kde ako jeden z mála dokáže oponovať predsedovi Štefanovi Harabinovi. Minulý týždeň si RUDOLF ČIRČ prevzal ocenenie Judikát roka. O pár dní neprešiel parlamentom ako kandidát na ústavného sudcu.

Prekvapilo vás víťazstvo v súťaži?

„Prekvapilo a potešilo zároveň. I keď je pravdou, že sám som toto rozhodnutie považoval za zásadnejšie, no ako keby ostalo bez povšimnutia. Pod povšimnutím myslím to, že u nás sa zásadnejšie rozhodnutia zvyknú zaradiť na rokovanie kolégia, čo sa však zatiaľ nestalo.“

Sudcovia nebývajú často oceňovaní, skôr naopak. Čo pre vás a vašich kolegov zo senátu znamená toto ocenenie?

„Zatiaľ som sa stretol len s jedným, a s ním sme si podali ruky a bolo vidieť, že aj on je potešený. S tým tretím sme sa zatiaľ nestretli, no verím, že pre nás všetkých troch je to rovnako povzbudzujúce, potešujúce a motivujúce.“

Má takáto súťaž význam?

„Má význam. Pomôžem si Českou republikou, kde už viac rokov niečo podobné existuje. Už len keď tam sa to osvedčilo, tak sa len čakalo, kedy na Slovensku s tým niekto príde. Je teda dobré, že sa s tým začalo.“

Vraj bolo u nás problémom nájsť dosť kvalitných rozhodnutí. Prečo?