Borecov Olejník ide za mreže, minister neuspel s dovolaním

7. apr 2014 o 12:31 TASR, Matúš Burčík

Najvyšší súd rozhodol, že odsudzujúci rozsudok nad Olejníkom mal logiku a bol podopretý dôkazmi.

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec napokon neuchránil bývalého košického poslanca Smeru Františka Olejníka pred päťročným väzením za korupciu.

Najvyšší súd v pondelok zamietol Borecovo dovolanie v Olejníkovej kauze ako neopodstatnené.

„Je to signál spravodlivosti, že bez ohľadu na to, kto má koľko titulov a aké má politické kontakty, aj Slovensko dokáže odsúdiť osoby so značným vplyvom,“ reagoval špeciálny prokurátor.

Borec, ktorý hovoril o justičnom omyle, si chybu ani po uzavretí prípadu nepriznáva.

„Rozhodnutie súdu rešpektujeme a berieme na vedomie,“ odkázal po hovorkyni Alexandre Donevovej.

Pre kauzu minister v parlamente čelil návrhu na odvolanie. Opozícia mu vyčítala, že zneužil svoje právomoci na záchranu právoplatne odsúdeného človeka Smeru.

Čo namieta, nespresnil

Kauza Olejník František Olejník bol ako nestraník členom klubu Smer-­HZDS­-SNS-­SF,

v roku 2005 ho za Smer zvolili aj do župného zastupiteľstva,

v marci 2008 za úplatok vybavil v mestskom zastupiteľstve predaj dvoch nehnuteľností pod cenu,

Špeciálny súd ho uznal vinným z korupcie v júli 2012,

Najvyšší súd mu vlani v apríli potvrdil päťročný trest,

v decembri podal minister Borec mimoriadne dovolanie v Olejníkov prospech,

v januári mu odložil nástup do výkonu trestu,

v marci čelil odvolávaniu, Smer ho podržal,

v apríli Najvyšší súd Borecovo dovolanie zamietol.

Olejníka pred rokom Najvyšší súd právoplatne uznal za vinného z korupcie v mestskom zastupiteľstve. Nástupu do výkonu trestu sa vyhýbal.

Pred Vianocami podal Borec v prospech bývalého politika mimoriadne dovolanie. Tvrdil v ňom, že dôkazy na jeho odsúdenie nepostačujú.

V januári minister rozhodol aj o odklade výkonu rozsudku, čo znamenalo, že bývalý dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity Olejník nemusel nastúpiť do väzenia.

Hoci špeciálne oprávnenie využil prvý raz, Borec odmietal, že by konal po politickej linke.

Predseda senátu Najvyššieho súdu Milan Lipovský hovorí, že minister má právo podať dovolanie, nie je však bezbrehé.

Borecovi vyčítal aj to, že vôbec nenapísal, v čom vidí nesprávny postup súdov, ktoré vo veci rozhodovali.

„V danej veci sa Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd veľmi starostlivo a podrobne zaoberali skutkovým stavom a veľmi logickým spôsobom dospeli k zisteniam, ktoré potom zvýraznili aj vo svojich rozhodnutiach. Tie majú svoju logiku, sú opreté o dôkazy, a preto nie je možné bez ďalšieho len konštatovať, že bol skutkový stav nesprávne zistený,“ zdôvodňoval verdikt sudca.

Olejník: Mal som inú prácu

Odsúdený, ktorý doteraz kauzu odmietal komentovať, prišiel na súd osobne.

Hoci tvrdil, že čakal iný výsledok, pred senátom sa veľmi nebránil.

Odmietol obvinenie, podľa ktorého v roku 2008 za úplatok 340­-tisíc korún v košickom zastupiteľstve vybavil súhlas s predajom dvoch nehnuteľností podnikateľovi Jozefovi Maskaľovi pod cenu. Jeho reč netrvala ani dve minúty.

Tvrdil, že aj keď bol poslancom, mal veľa inej práce ako dekan a prijímal zahraničnú návštevu.

„Bol som pracovne vyťažený, ani som nemal fyzicky možnosť také niečo riešiť. Môj záujem bol nulový.“

Usvedčili ho odpočúvania

Súdy o Olejníkovej vine presvedčili najmä záznamy z odpočúvaní. Najvyšší súd vlani poukázal aj na to, že po odsúhlasení predaja v zastupiteľstve poslal sprostredkovateľovi kšeftu SMS správu, že „hlasovanie prešlo o jeden hlas, pričom zabezpečil deväť hlasov v prvom hlasovaní a osem v druhom“.

Počas vyšetrovania Olejník odmietol vypovedať. Na súde korupciu odmietal. Sumu 340-tisíc korún, spomínanú v odpočúvaniach, označoval za sponzorský dar.

Pondelňajšie rozhodnutie dovolacieho senátu už nemožno napadnúť. Do väzenia však Olejník stále nenastúpil. Po pojednávaní rýchlo nastúpil do pristaveného bieleho Superbu, ktorým ho šofér odviezol preč.

Najvyšší súd vysvetľuje, že pri rozhodovaní o dovolaní nie je oprávený nariadiť hneď dodanie odsúdeného do výkonu trestu. „V takom prípade zariaďuje úkony spojené s výkonom trestu súd prvého stupňa.“ Na rade je teda špecializovaný súd.

Maskaľ, ktorý sa o nehnuteľnosti usiloval, dostal iba podmienečný trest. Rovnako aj sprostredkovateľ Marián Mrasko. Druhého obvineného poslanca Petra Cengeľa z KDH súdy oslobodili.