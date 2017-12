Procházka odporučil Ficovi, aby sa uchádzal o post eurokomisára

Robert Fico prejavil kandidatúrou na prezidenta ochotu skončiť ako premiér, myslí si Radoslav Procházka.

7. apr 2014 o 15:40 TASR





BRATISLAVA. Premiér Robert Fico (Smer) by sa mal uchádzať o post eurokomisára.

V pondelok mu to odporučili nezávislí poslanci Radoslav Procházka, Miroslav Beblavý a Andrej Hrnčiar, ktorí pripravujú vznik novej pravicovej strany.

"Môj osobný názor je, že by bolo najužitočnejšie, keby sa po eurovoľbách premiér stal eurokomisárom," vyhlásil Procházka, podľa ktorého Ficovi už v domácej politike chýba energia a ambícia posunúť krajinu vpred.

Fico to podľa neho dokázal okrem iného aj tým, že kandidoval na prezidenta a teda prejavil ochotu odísť z postu predsedu vlády.

"Vládu dnes vedie človek, ktorého to už nebaví, ktorému sa už do toho nechce. A národu pred pol rokom oznámil, že to svoje ako premiér už splnil," vyhlásil Procházka.

V zahraničí je podľa nich silný

V medzinárodnej politike si podľa Procházku premiér skutočne vybudoval silné pozície, o ktoré by sa ako člen Európskej komisie mohol oprieť.

"Dlhé mesiace sa hrdil svojim postavením na medzinárodnej scéne a podľa nášho názoru sa tým do istej miery hrdil právom," vyhlásil Procházka.

Za jeden z mála pozitívnych výsledkov tejto vlády považuje Procházka fakt, že dokázala presadiť pre Slovensko možnosť predĺženia lehoty čerpania eurofondov o dva roky, čo je tiež dôsledok jej dobrej medzinárodnej pozície.

Na otázku, či má z prostredia Smeru nejaké kuloárne informácie o tom, že by možnosť, ktorú navrhuje, bola reálna, Procházka odpovedal, že dianie v štruktúrach Smeru nemá ako sledovať.

Vládnutie hodnotia ako neúspešné

Prvé dva roky Ficovej vlády hodnotia traja nezávislí poslanci ako neúspešné.

"Sme svedkami marketingu a výhovoriek," vyhlásil Miroslav Beblavý. "Máme Radu solidarity a rozvoja, ale nemáme ani solidaritu, ani rozvoj."

Programové vyhlásenie vlády je podľa neho "dobre namierené" v oblasti pomenovania kľúčových tém, chýbajú však skutky, ktoré by viedli k riešeniu konkrétnych problémov.

"Prečo si dve tretiny ľudí myslia, že sa krajina uberá zlým smerom?," opýtal sa Beblavý. Dodal, že vyššiu nezamestnanosť ako Slovensko majú v Európskej únií len krajiny ako Grécko, alebo Španielsko, ktoré v dôsledku hospodárskej krízy skrachovali.

Podľa Procházku je vláda v zúboženom stave a ani výmena dvoch či troch ministrov na tom nič nezmení. "Namiesto služby celému spoločenstvu sa rozhodla pestovať priateľstvo s vybranými záujmovými skupinami."

Hrnčiar kolegov doplnil, že veľké očakávania od tohto kabinetu mala aj samospráva, ale nenaplnili sa. "Každý rok sa na plecia samosprávy prenášajú desiatky nových kompetencií, ale bez finančného krytia

Čo sa týka ďalších krokov pri príprave nového pravicového subjektu, ktorý by mal spolupracovať so sieťou starostov a primátorov, Procházka uviedol, že budúci týždeň predstaví prípravný výbor.

"Sme zaplavení ponukami na spoluprácu," vyhlásil.