Paškovi hrozí odvolávanie za pravidlá pre novinárov a bezpečnosť

9. apr 2014 o 15:18 TASR

Jozef Viskupič kritizuje pravidlá pre novinárov a bezpečnostný nákup. Podpisy na mimoriadnu schôdzu má už dlhšie.

BRATISLAVA. Nové pravidlá pre prácu novinárov v budove Národnej rady a nákup bezpečnostných opatrení pre parlament by mohli byť dôvodom na pokus o odvolanie šéfa parlamentu Pavla Pašku (Smer).

Pre agentúru TASR to v stredu pripustil poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO), ktorý má podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze zozbierané už dlhšie.

"Keďže nové pravidlá pre novinárov prichádzajú do praxe od 15. apríla a Pavol Paška si to nerozmyslel, počkáme, ako to bude vyzerať v praxi. Predseda Národnej rady využíva dlhší čas medzi schôdzami, nedovolil si to zaviesť ako pôvodne plánoval 15. februára. Navyše Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) prijal môj podnet a zákazku skontroluje," vysvetlil Viskupič s odvolaním sa na list z úradu.

Nákup opatrení ako dodatok

Poslanec najskôr avizované novinky pre novinárov aj s opozičnými kolegami kritizoval a označoval ich za nedemokratické.

Preto ešte v januári pristúpil k zbieraniu poslaneckých podpisov, aby musela byť zvolaná mimoriadna schôdza Národnej rady s cieľom Pašku odvolať.

Podpisy ale napokon neodovzdal, keďže tvrdil, že chce ešte presvedčiť všetkých "skutočne demokraticky zmýšľajúcich poslancov", aby návrh na odvolanie podporili.

Kancelária Národnej rady nedemokratickosť noviniek odmieta, podľa nej ide o zosúladenie prevádzky budovy so zákonnými normami.

Neskôr prišiel Viskupič s vyhlásením, že Paška koncom roku 2013 nakúpil bezpečnostné opatrenia pre parlament za 300-tisíc eur bez súťaže formou dodatku k pôvodnej zmluve s firmou SecuriLas.

Poslanec sa preto obrátil na ÚVO, aby túto vec riadne preveril a zistil, či pôvodná zmluva o údržbe a servise nebola navýšená obídením či porušením zákona.

"Pavol Paška zatvára Národnú radu a buduje si barikády proti médiám a občanom. Celá dodávka nových bezpečnostných zariadení bola ukrytá do pôvodnej zmluvy o údržbe a servise. Vládna strana to riešila poza bučky. Nebolo žiadne verejné obstarávanie, prijal sa dodatok. V roku 2011 stáli bezpečnostné služby 61-tisíc eur, vlani to bolo 206-tisíc eur a dodatok navýšil túto sumu o ďalších 300-tisíc eur," povedal Viskupič. Celkovo teda ide o pol milióna eur.

Kancelária obvinenia odmieta

Kancelár Národnej rady Daniel Guspan vtedy označil Viskupičovo obvinenie za lož.

"To, že pán Viskupič tvrdí, že dodatok obsahuje navýšenie ceny o 300-tisíc eur, je absolútne klamstvo. Ak hovoríme o sume 300-tisíc eur, tak hovoríme o hornej hranici finančnej operácie, ktorá je spojená s týmto dodatkom. Je to horná hranica finančnej operácie, koľko by maximálne mohla zmluva s touto spoločnosťou Národnú radu stáť v priebehu jej trvania," uviedol Guspan. Odmietol, že by kancelária postupovala v rozpore so zákonom.

"Pán Viskupič nás obvinil, že sme obišli zákon pri tom, keď sme bezpečnostné zariadenia, ktoré boli v Národnej rade nainštalované, neobstarávali v rámci verejného obstarávania a že sme urobili dodatok, na ktorý sme nemali právo. Ak Viskupič tvrdí, že sme urobili dodatok, ktorý sme urobiť nemohli, zásadným spôsobom sa mýli," vyhlásil Guspan.

Viskupiča odkázal na zmluvu z roku 2011, ktorú podpísala Kancelária počas minulého vedenia za Pavla Hrušovského (KDH).

"Hovorí o tom, že zmluva so spoločnosťou SecuriLas je uzatvorená podľa určitého režimu. Dodatok napriek tomu, že v roku 2011 došlo k zmene zákona o verejnom obstarávaní, podlieha pôvodnému režimu uzatvorenia zmluvy. To znamená, že dodatok sme museli podpísať v pôvodnom režime," vysvetľoval Guspan.

Dodal, že Viskupič hovoril o masívnych opatreniach, ktoré parlament urobil.

Spresnil, že išlo o opravu dverí v protipožiarnych úsekoch, inštaláciu snímačov pre monitoring pohybu osôb a inštaláciu dverí do bufetu. Dvere i snímače sú podľa kancelára vysúťažené, o čom má Viskupič aj dokumenty.

"Montáž čidiel bola realizovaná na základe dodatku, oprava prechodov bola realizovaná na základe starej zmluvy," doplnil Guspan s tým, že tieto opatrenia stáli 18-tisíc eur.

Poukázal na to, že parlament má na starosti aj Bratislavský hrad a iné priestory, o ktoré sa stará.