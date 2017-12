USA tlačia na Fica pre plyn k Ukrajine, telefonoval mu Biden

V utorok môžu prísť Ukrajinci podpísať memorandum o tom, že im budeme posielať plyn.

9. apr 2014 o 20:38 Daniela Krajanová, Mirek Tóda, Daniela Krajanová

BRATISLAVA. Keď potrebuje americký prezident Barack Obama v zahraničí rýchlo niečo vyriešiť, nechá to na šéfa diplomacie alebo svojho viceprezidenta Joea Bidena.

Ten v utorok zavolal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, aby sa rozprávali o situácii na východe Ukrajiny a najmä slovenskej pomoci susednej krajine reverzným tokom plynu.

To by v praxi znamenalo, že by sa ruský plyn na hraniciach v Kapušanoch otáčal a prúdil naspäť na Ukrajinu. Až po hranice je totiž majetkom Gazpromu.

„Viceprezident ocenil slovenské úsilie pomôcť Ukrajine diverzifikovať jej energetické zásoby,“ napísal neskôr vo svojom komuniké Biely dom.

Biden tiež zablahoželal Slovensku k desiatemu výročiu vstupu Slovenska do NATO a zdôraznil silný americký záväzok voči kolektívnej obrane Európy.





Kapacity máme

Krátko po odtrhnutí ukrajinského polostrova Krym ruský plynárenský gigant Gazprom Ukrajine zdvihol cenu plynu, čím sa len zvýraznil problém závislosti európskych krajín od ruského plynu.

„Je to kľúčová vec pre energetickú bezpečnosť Ukrajiny po konfrontácii s Ruskom a Slovensko na pomoc kapacity má,“ hovorí šéf Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba.

Biden podľa neho vyslal signál, že ako mimoriadne dôležitú vec to vnímajú aj vo Washingtone a Bratislave to teraz pripomenuli.

Premiér Fico potvrdil, že Slovensko je pripravené urobiť všetky kroky na umožnenie reverzu plynu pre Ukrajinu „za predpokladu, že ukrajinská strana si splní finančné záväzky a dodrží zmluvnú základňu zabezpečujúcu dodávky zemného plynu z Ruska na Slovensko“.