Ak Malinovú odsúdia, Kiska jej dá milosť

Nový prezident Andrej Kiska by o menovaní nového predsedu Najvyššieho súdu rád rozhodoval sám.

10. apr 2014 o 19:33 tasr, sita

BRATISLAVA. Ak Hedvigu Malinovú Žákovú odsúdia, nový prezident Andrej Kiska ju určite omilostí.

Vyhlásil to v rozhovore pre televíziu Markíza, ktorý odvysielali vo štvrtkovej hlavnej spravodajskej relácii.

"To, že tu skoro osem rokov naháňame človeka a nedokážeme to dotiahnuť do konca, pokladám až za porušenie ľudskej dôstojnosti. Už sa to malo dávno ukončiť," povedal novozvolený prezident.

Stretne sa s Gašparovičom

Vyhlásil tiež, že o menovaní nového predsedu Najvyššieho súdu by rád rozhodoval sám.

"O tom, s kým bude prezident ďalších päť rokov pracovať, či z pohľadu Ústavného súdu, či z pohľadu predsedu Najvyššieho súdu, o tom by mal rozhodovať ten prezident, ktorý s nimi bude spolupracovať," tvrdí.

O tejto veci chce tiež diskutovať so súčasnou hlavou štátu Ivanom Gašparovičom.

"O stretnutie som ho požiadal na začiatku tohto týždňa," povedal Kiska. Odpoveď zatiaľ nemá.

Premiérovi podá ruku rád

Kiska v rozhovore odmietol, že by sa na Slovensku po tom, ako sa ujme najvyššej funkcie, zopakoval vzťah Mečiar - Kováč.

"Spravím všetko pre to, aby to tak nebolo. Som presvedčený, že kultúra bude na inej úrovni," konštatoval.

Na stretnutie s premiérom Robertom Ficom sa teší a rád mu podá ruku. Na druhej strane sa nechystá stiahnuť trestné oznámenie, ktoré na Fica podal za ohováranie.

"Som stále presvedčený, že žiaden politik by nemal používať urážky a krivé obvinenia," dodal.