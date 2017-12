Žitňanská vyzýva Boreca, aby dal návrh na šéfa Najvyššieho súdu

Minister by mal navrhnúť kandidáta dobrého pre Súdnu radu aj pre verejnosť, myslí si Lucia Žitňanská z Mosta.

11. apr 2014 o 12:24 tasr a Martin Lipták

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru) by mal navrhnúť kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu.

Na piatkovej tlačovej konferencii ho na to vyzvala poslankyňa Mosta Lucia Žitňanská.

Podľa nej môže Borec prispieť návrhom k tomu, aby mal Najvyšší súd dobrého šéfa.

Nie je jedno, kto bude šéfovať

"Chcela by som vyzvať ministra spravodlivosti, má na to kompetenciu zo zákona, aby nestál v kúte a aby dal návrh na predsedu Najvyššieho súdu, za ktorý sa bude môcť postaviť nielen Súdna rada, ale aj verejnosť. Môže tým veľmi pozitívne ovplyvniť vývoj justície do budúcnosti," zdôraznila Žitňanská.

Borec môže podľa nej nájsť kandidáta, ktorý by dokázal získať podporu minimálne zástupcov za vládu, parlament a prezidenta v Súdnej rade.

Podľa Žitňanskej by sa tým mohli osmeliť aj viacerí členovia Súdnej rady a mohli by podať vlastné návrhy. Je presvedčená, že je dobré mať na výber z viacerých kandidátov.

Podľa exministerky spravodlivosti nie je jedno, kto bude šéfovať Najvyššiemu súdu.

"Predseda Najvyššieho súdu je dnes tým, že je aj predsedom Súdnej rady, najvyšším reprezentantom justície. Keď je to dôveryhodná osoba, tak tá dôveryhodnosť sa prenáša aj na justíciu ako takú. Druhý moment je, že nie je jedno, ako je vedený Najvyšší súd. Je tam veľa práce," povedala Žitňanská.

Harabin stanovil termín 19. mája

Voľby predsedu Najvyššieho súdu, ktorý je zároveň aj predsedom Súdnej rady, budú 19. mája. Kandidátov môžu navrhovať do 28. apríla.

Voľbu nastavil Štefan Harabin tak, aby ho v prípade úspechu ešte stihol vymenovať súčasný prezident Ivan Gašparovič.

Súčasnému predsedovi Najvyššieho súdu aj Súdnej rady Harabinovi sa končí päťročné funkčné obdobie 23. júna. Či sa bude o funkciu znova uchádzať, zatiaľ nepovedal.

Podľa súčasných pravidiel ho volia členovia Súdnej rady. Novela ústavy, ktorá je predložená do Národnej rady, navrhuje oddelenie funkcií predsedu Najvyššieho súdu aj Súdnej rady.